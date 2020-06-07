مكة.. 623 إصابة بكورونا و147 متعافيًا و11 وفاة
إجمالي حالات الشفاء وصلت لـ 13312 حالة
شهدت مكة المكرمة، اليوم، تسجيل 623 إصابة جديدة بكورونا، كما سجلت 147 حالة تعافٍ جديدة، و11 حالة وفاة.
وبلغ إجمالي الحالات التي سجلتها العاصمة المقدسة منذ بداية تفشي الفيروس حتى اليوم، 17616 حالة، منها؛ 4026 حالة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و13312 حالة تماثلت للشفاء، و278 حالة وفاة.
فيروس كورونا الجديد
مكة.. 623 إصابة بكورونا و147 متعافيًا و11 وفاة
عبدالرزاق البجالي
سبق
2020-06-07
شهدت مكة المكرمة، اليوم، تسجيل 623 إصابة جديدة بكورونا، كما سجلت 147 حالة تعافٍ جديدة، و11 حالة وفاة.
وبلغ إجمالي الحالات التي سجلتها العاصمة المقدسة منذ بداية تفشي الفيروس حتى اليوم، 17616 حالة، منها؛ 4026 حالة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و13312 حالة تماثلت للشفاء، و278 حالة وفاة.
07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
04:49 PM
مكة.. 623 إصابة بكورونا و147 متعافيًا و11 وفاة
إجمالي حالات الشفاء وصلت لـ 13312 حالة
شهدت مكة المكرمة، اليوم، تسجيل 623 إصابة جديدة بكورونا، كما سجلت 147 حالة تعافٍ جديدة، و11 حالة وفاة.
وبلغ إجمالي الحالات التي سجلتها العاصمة المقدسة منذ بداية تفشي الفيروس حتى اليوم، 17616 حالة، منها؛ 4026 حالة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و13312 حالة تماثلت للشفاء، و278 حالة وفاة.