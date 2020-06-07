مكة.. 623 إصابة بكورونا و147 متعافيًا و11 وفاة

إجمالي حالات الشفاء وصلت لـ 13312 حالة

شهدت مكة المكرمة، اليوم، تسجيل 623 إصابة جديدة بكورونا، كما سجلت 147 حالة تعافٍ جديدة، و11 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات التي سجلتها العاصمة المقدسة منذ بداية تفشي الفيروس حتى اليوم، 17616 حالة، منها؛ 4026 حالة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و13312 حالة تماثلت للشفاء، و278 حالة وفاة.