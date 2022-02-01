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"المالكي" يشكر القيادة على تعيينه مستشار تدريب على المرتبة الـ١٥ بمعهد الإدارة

بعد صدور قرار مجلس الوزراء

‬رفع المستشار عبدالرحمن بن سالم بن ضاوي المالكي خالص الشكر والتقدير والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على الثقة الغالية بصدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه على وظيفة مستشار تدريب بالمرتبة الخامسة عشر بمعهد الإدارة العامة.

وأعرب "المالكي" عن شكره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة أحمد بن سليمان الراجحي، ومدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان؛ على دعمهما المتواصل وتحفيزهما المستمر لكل منسوبي المعهد، داعياً الله أن يعينه على أداء عمله، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر.

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"المالكي" يشكر القيادة على تعيينه مستشار تدريب على المرتبة الـ١٥ بمعهد الإدارة
سبق

‬رفع المستشار عبدالرحمن بن سالم بن ضاوي المالكي خالص الشكر والتقدير والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على الثقة الغالية بصدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه على وظيفة مستشار تدريب بالمرتبة الخامسة عشر بمعهد الإدارة العامة.

وأعرب "المالكي" عن شكره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة أحمد بن سليمان الراجحي، ومدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان؛ على دعمهما المتواصل وتحفيزهما المستمر لكل منسوبي المعهد، داعياً الله أن يعينه على أداء عمله، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
05:07 PM

"المالكي" يشكر القيادة على تعيينه مستشار تدريب على المرتبة الـ١٥ بمعهد الإدارة

بعد صدور قرار مجلس الوزراء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬رفع المستشار عبدالرحمن بن سالم بن ضاوي المالكي خالص الشكر والتقدير والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على الثقة الغالية بصدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه على وظيفة مستشار تدريب بالمرتبة الخامسة عشر بمعهد الإدارة العامة.

وأعرب "المالكي" عن شكره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة أحمد بن سليمان الراجحي، ومدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان؛ على دعمهما المتواصل وتحفيزهما المستمر لكل منسوبي المعهد، داعياً الله أن يعينه على أداء عمله، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر.

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