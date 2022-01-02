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بأكثر من 800 عامل ميداني.. أمانة مكة تباشر التعامل مع آثار الحالة المطرية

تابعت رفع كفاءة أداء قنوات شبكة تصريف المياه بالشوارع الرئيسة والميادين

باشرت أمانة العاصمة المقدّسة، الآثار الناتجة عن الحالة المطرية التي شهدتها مكة المكرّمة، بأكثر من 800 عامل ميداني، لتنفيذ خطة التعامل مع موسم الأمطار، مدعومين بـأكثر من 300 آلية ومعدة.

ورفعت الأمانة استعداداتها وجاهزيتها من خلال تفعيل خطة الطوارئ في موسم الأمطار ودرء أخطار السيول.

وتتابع الأمانة رفع كفاءة أداء قنوات شبكة تصريف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسة والفرعية والتقاطعات والميادين وإعادة تأهيلها، بإزالة الأتربة والرواسب المعيقة لتدفق المياه في مناهل التصريف، لضمان شفط وإزاحة أي تجمعات لمياه الأمطار بداخلها.

ونُشِرت فِرق العمل والمُعِدَّات المشاركة بكافة أنحاء العاصمة المقدسة، للتدخل السريع وإزالة أي آثار تمنع تصريف المياه، وإزالة أي تجمُّعات للمياه تعيق الحركة على الطرق والشوارع بالعاصمة المقدّسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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بأكثر من 800 عامل ميداني.. أمانة مكة تباشر التعامل مع آثار الحالة المطرية
سبق

باشرت أمانة العاصمة المقدّسة، الآثار الناتجة عن الحالة المطرية التي شهدتها مكة المكرّمة، بأكثر من 800 عامل ميداني، لتنفيذ خطة التعامل مع موسم الأمطار، مدعومين بـأكثر من 300 آلية ومعدة.

ورفعت الأمانة استعداداتها وجاهزيتها من خلال تفعيل خطة الطوارئ في موسم الأمطار ودرء أخطار السيول.

وتتابع الأمانة رفع كفاءة أداء قنوات شبكة تصريف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسة والفرعية والتقاطعات والميادين وإعادة تأهيلها، بإزالة الأتربة والرواسب المعيقة لتدفق المياه في مناهل التصريف، لضمان شفط وإزاحة أي تجمعات لمياه الأمطار بداخلها.

ونُشِرت فِرق العمل والمُعِدَّات المشاركة بكافة أنحاء العاصمة المقدسة، للتدخل السريع وإزالة أي آثار تمنع تصريف المياه، وإزالة أي تجمُّعات للمياه تعيق الحركة على الطرق والشوارع بالعاصمة المقدّسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
01:52 PM

بأكثر من 800 عامل ميداني.. أمانة مكة تباشر التعامل مع آثار الحالة المطرية

تابعت رفع كفاءة أداء قنوات شبكة تصريف المياه بالشوارع الرئيسة والميادين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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باشرت أمانة العاصمة المقدّسة، الآثار الناتجة عن الحالة المطرية التي شهدتها مكة المكرّمة، بأكثر من 800 عامل ميداني، لتنفيذ خطة التعامل مع موسم الأمطار، مدعومين بـأكثر من 300 آلية ومعدة.

ورفعت الأمانة استعداداتها وجاهزيتها من خلال تفعيل خطة الطوارئ في موسم الأمطار ودرء أخطار السيول.

وتتابع الأمانة رفع كفاءة أداء قنوات شبكة تصريف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسة والفرعية والتقاطعات والميادين وإعادة تأهيلها، بإزالة الأتربة والرواسب المعيقة لتدفق المياه في مناهل التصريف، لضمان شفط وإزاحة أي تجمعات لمياه الأمطار بداخلها.

ونُشِرت فِرق العمل والمُعِدَّات المشاركة بكافة أنحاء العاصمة المقدسة، للتدخل السريع وإزالة أي آثار تمنع تصريف المياه، وإزالة أي تجمُّعات للمياه تعيق الحركة على الطرق والشوارع بالعاصمة المقدّسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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