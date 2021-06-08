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"الصحة" تنفّذ فعاليات توعوية عن مرض الربو الشعبي

لتصحيح المفاهيم الخاطئة.. من خلال دليل إرشادي

نفّذت وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة للرعاية الصيدلية فعاليات توعوية تزامناً مع اليوم العالمي للربو لعام 2021م، تحت شعار "تصحيح المفاهيم الخاطئة عن مرض الربو الشعبي" شاركت فيها إدارات الرعاية الصيدلية بالمناطق والمحافظات والتجمعات الصحية.

وتجتمع دول العالم في هذه المناسبة التي تقام سنوياً خلال شهر مايو من كل عام بهدف زيادة الوعي العام بمرض الربو الشعبي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة والشائعة التي قد تحول دون أن يتمتع مريض الربو بالفوائد المثلى لأحدث التطورات العلاجية لهذا المرض.

يُذكر أن وزارة الصحة أعدت دليلاً إرشادياً يمكن الاطلاع عليه في موقعها الإلكتروني ويتضمن مجموعة من المعلومات المهمة التي يحتاج إليها الممارس الصحي للتعامل مع المرضى، تشمل نصائح وإرشادات عامة عن كيفية إجراء اختبار التحكم في الربو للبالغين والأطفال أكبر من 12 سنة، وكذلك مَن هم في مرحلة الطفولة بعمر 5 - 12 سنة.

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"الصحة" تنفّذ فعاليات توعوية عن مرض الربو الشعبي
سبق

نفّذت وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة للرعاية الصيدلية فعاليات توعوية تزامناً مع اليوم العالمي للربو لعام 2021م، تحت شعار "تصحيح المفاهيم الخاطئة عن مرض الربو الشعبي" شاركت فيها إدارات الرعاية الصيدلية بالمناطق والمحافظات والتجمعات الصحية.

وتجتمع دول العالم في هذه المناسبة التي تقام سنوياً خلال شهر مايو من كل عام بهدف زيادة الوعي العام بمرض الربو الشعبي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة والشائعة التي قد تحول دون أن يتمتع مريض الربو بالفوائد المثلى لأحدث التطورات العلاجية لهذا المرض.

يُذكر أن وزارة الصحة أعدت دليلاً إرشادياً يمكن الاطلاع عليه في موقعها الإلكتروني ويتضمن مجموعة من المعلومات المهمة التي يحتاج إليها الممارس الصحي للتعامل مع المرضى، تشمل نصائح وإرشادات عامة عن كيفية إجراء اختبار التحكم في الربو للبالغين والأطفال أكبر من 12 سنة، وكذلك مَن هم في مرحلة الطفولة بعمر 5 - 12 سنة.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
02:00 PM

"الصحة" تنفّذ فعاليات توعوية عن مرض الربو الشعبي

لتصحيح المفاهيم الخاطئة.. من خلال دليل إرشادي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة للرعاية الصيدلية فعاليات توعوية تزامناً مع اليوم العالمي للربو لعام 2021م، تحت شعار "تصحيح المفاهيم الخاطئة عن مرض الربو الشعبي" شاركت فيها إدارات الرعاية الصيدلية بالمناطق والمحافظات والتجمعات الصحية.

وتجتمع دول العالم في هذه المناسبة التي تقام سنوياً خلال شهر مايو من كل عام بهدف زيادة الوعي العام بمرض الربو الشعبي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة والشائعة التي قد تحول دون أن يتمتع مريض الربو بالفوائد المثلى لأحدث التطورات العلاجية لهذا المرض.

يُذكر أن وزارة الصحة أعدت دليلاً إرشادياً يمكن الاطلاع عليه في موقعها الإلكتروني ويتضمن مجموعة من المعلومات المهمة التي يحتاج إليها الممارس الصحي للتعامل مع المرضى، تشمل نصائح وإرشادات عامة عن كيفية إجراء اختبار التحكم في الربو للبالغين والأطفال أكبر من 12 سنة، وكذلك مَن هم في مرحلة الطفولة بعمر 5 - 12 سنة.

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