محافظ "النقد": المصارف السعودية لم تتأثر بجائحة كورونا
"الخليفي" يؤكد: واثقون من استقرار القطاع المالي في #المملكة
قال محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي: إن المصارف #السعودية لم تتأثر بجائحة #كورونا، وواثقون من استقرار القطاع المالي في #المملكة.
وأضاف اليوم في مقابلة بعنوان "السعودية ثبات ودعم": اتخذنا عدة سياسات لمواجهة أزمة #كورونا، وقدّمنا حزمة بـ 50 مليار ريال؛ لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة وبعض فئات المجتمع الذين تأثروا من #كورونا استفادوا من #ساند.
محافظ "النقد": المصارف السعودية لم تتأثر بجائحة كورونا
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-09-09
قال محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي: إن المصارف #السعودية لم تتأثر بجائحة #كورونا، وواثقون من استقرار القطاع المالي في #المملكة.
وأضاف اليوم في مقابلة بعنوان "السعودية ثبات ودعم": اتخذنا عدة سياسات لمواجهة أزمة #كورونا، وقدّمنا حزمة بـ 50 مليار ريال؛ لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة وبعض فئات المجتمع الذين تأثروا من #كورونا استفادوا من #ساند.
09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
02:43 PM
محافظ "النقد": المصارف السعودية لم تتأثر بجائحة كورونا
"الخليفي" يؤكد: واثقون من استقرار القطاع المالي في #المملكة
قال محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي: إن المصارف #السعودية لم تتأثر بجائحة #كورونا، وواثقون من استقرار القطاع المالي في #المملكة.
وأضاف اليوم في مقابلة بعنوان "السعودية ثبات ودعم": اتخذنا عدة سياسات لمواجهة أزمة #كورونا، وقدّمنا حزمة بـ 50 مليار ريال؛ لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة وبعض فئات المجتمع الذين تأثروا من #كورونا استفادوا من #ساند.