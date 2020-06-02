تأكيدًا لصلابة الاقتصاد السعودي ومتانة سلاسل الإمداد.. "موانئ" تطلق ثالث خط ملاحي في 2020

خطوة نوعية استمرارًا للمبادرات ضِمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم، عن تدشين خط ملاحي جديد لخدمة النقل الساحلي للحاويات على ساحل البحر الأحمر عبر ميناءيْ جدة الإسلامي والملك عبدالله برابغ عن طريق الشركة العالمية الرائدة في مجال النقل البحري "ميرسك".

وتهدف هذه الخطوة إلى تسيير رحلات منتظمة بشكل أسبوعي، والذي يعد ثالث خط ملاحي تطلقه الهيئة منذ بداية العام الحالي 2020؛ مما يؤكد صلابة الاقتصاد السعودي ومتانة سلاسل الإمداد في المملكة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

وتأتي هذه الخطوة النوعية استمرارًا للمبادرات التي أطلقتها "موانئ" ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، وبدعم المنظومة اللوجستية السعودية ومتابعة من معالي وزير النقل؛ لزيادة قوة ربط موانئ المملكة مع الموانئ العالمية وجذب كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية؛ تماشيًا مع خططها وأهدافها الاستراتيجية نحو ترسيخ موقع المملكة على الصعيدين الاستثماري واللوجيستي، وتنمية الصادرات الوطنية غير النفطية.

وسيوفر الخط الملاحي خدمة النقل الساحلي؛ انطلاقًا من ميناء جدة الإسلامي، ثم ميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومرورًا بميناء الملك عبدالله بمحافظة رابغ، ثم ميناء جدة الإسلامي، ومرورًا بميناء السخنة بجمهورية مصر العربية؛ ليستقر في وجهته الأخيرة بميناء جدة الإسلامي.

وتهدف الهيئة العامة للموانئ من خلال إطلاق هذا الخط إلى زيادة ربط ميناء جدة الإسلامي بالموانئ العالمية، وجعله ميناءً محوريًّا أساسيًّا، ومساهمًا مباشرًا في تعزيز دور المملكة كموقع رائد للخدمات اللوجستية، وتيسير سلاسل الإمداد العالمي، بالإضافة إلى توفير خطوط إضافية للنقل البحري للمستوردين والمصدرين، والإسهام في زيادة كميات المسافنة والمناولة في الموانئ السعودية.

وسيسهم الخط الملاحي الجديد في ربط موانئ ساحل البحر الأحمر؛ ممثلًا في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالله مع الموانئ المطلة على خليج السويس وخليج العقبة، وفتح خطوط مباشرة لشحن وتصدير المنتجات الوطنية، بالإضافة إلى تسهيل وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير وزيادة التبادل التجاري؛ مما يعزز تنافسية خدمات الموانئ السعودية ويطور عملياتها المختلفة ويزيد فرص الاستثمار في قطاع الموانئ.

يُذكر أن "موانئ" أعلنت خلال شهر مايو المنصرم عن بدء تشغيل خط ملاحي جديد لنقل الحاويات بين المملكة ودول شرق آسيا في ميناء الجبيل التجاري عن طريق الخط الملاحي العالمي هيونداي HMM وجزء من اتفاقية التحالف للخطوط التي تتكون من "خط هاباغ لويد، خط ون، خط ينج مينج" لتيسير رحلات منتظمة إلى الميناء أسبوعيًّا؛ بما يسهم في خدمة الشركات الصناعية في مدينتي الجبيل ورأس الخير.

وأعلنت قبل ذلك خلال مدة وجيزة عن بدء تشغيل خط ملاحي آخر يربط المملكة مع دول شرق إفريقيا؛ وذلك عن طريق الخط الملاحي "CMA CGM" الذي يعد أول خط شحن للحاويات يصل إلى ميناء الملك فهد الصناعي بينبع؛ بهدف تعزيز حركة الصادرات والواردات من وإلى ميناء ينبع الصناعي وميناء جدة الإسلامي.

وتقدم الهيئة العامة للموانئ جهودًا حثيثة للإسهام في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية ومحور ربط بين القارات الثلاث آسيا وأوروبا وإفريقيا عبر تنفيذ حزمة من المبادرات المتواكبة مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" ضمن رؤية المملكة 2030 من أجل مستقبل واعد لقطاع الخدمات اللوجستية وللموانئ السعودية والوصول إلى الريادة الإقليمية والمنافسة العالمية عبر كسب الحصة الأكبر من التجارة الملاحية العابرة على ساحل البحر الأحمر، وجذب حصة سوقية إضافية من عمليات المنافسة حول العالم إلى الموانئ السعودية، بالإضافة إلى عقد الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، وإقامة مناطق لوجستية جاذبة للاستثمار في قطاع الموانئ.