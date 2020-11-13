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ماذا تحتاج نساء المملكة لتبدع دوليًّا في الرياضة؟ أشهر مدربة سعودية تجيب

دعت إلى تثقيف السيدات بإثراء المجال وزيادة تنوعه لاختيار اللعبة المناسبة لهن

طالبت المدربة "هيا صوان" أشهر مدربة رياضية في السعودية، بوجود أكاديميات محلية تمنح شهادات معتمدة للنساء الراغبات في خوض مجال الرياضة والتدريب الرياضي؛ وذلك لكي تبدع المرأة السعودية دوليًّا في مجال الرياضة، ‏وألا يكون الاعتماد كليًّا على الشهادات من الخارج وإنما تمنح محليًّا؛ كاشفة عن وجود وعي كبير لدى السعوديات بأهمية ودور الرياضة في حياتهن.

وأكدت "صوان"، في حديثها لبرنامج "mbc في أسبوع"، عن واقع المرأة السعودية في مجال الرياضة، وعدم الاعتماد كليًّا على الشهادات، وأن الأمر يتطلب وجود الخبرة.

وقالت: "هذه من الأمور التي أعمل عليها في النادي حاليًّا؛ بمنح الشهادات للسيدات والفتيات الراغبات في التدريب الرياضي، بالإضافة إلى اكتساب الخبرة عن طريق التدريب والتعليم؛ فوجود الخبرة تتيح الفرصة أكثر للإبداع في مجال التدريب".

ودعت "صوان" إلى تثقيف السيدات عن تنوع وثراء المجال الرياضي بألعابه ورياضاته المتعددة والكثيرة والمختلفة لاختيار اللعبة المناسبة لهن؛ لافتة إلى أن تحولها من مجالها جودة التصميم الداخلي إلى احتراف التدريب الرياضي لتبيّن للنساء أن الرياضة ليست مجرد نشاط؛ وإنما أسلوب حياة يرافقها في جميع فترات حياتها أثناء الحمل والولادة وغيرها؛ لتتمكن من العطاء بشكل أكبر.

ومع الخطوات الأخيرة لتمكين المرأة ودخولها المجال الرياضي؛ لم تستبعد المدربة "صوان" حصول سعوديات على بطولات في الأولمبياد، مع وجود فتيات مبدعات، ولديهن شغف كبير في مختلف مجالات الرياضة.

من جهتها، أكدت "سجى كمال" لاعبة كرة قدم، زيادة معدل الممارسات للرياضة، مع تمكين المرأة في المجال الرياضي من نسبة 13٪ إلى 19٪؛ مشيرة إلى أن إطلاق دوري نسائي مجتمعي برعاية وزارة الرياضة خلال الشهر الجاري بالاستعانة بطاقم تحكيم نسائي من الأردن والفيفا؛ من شأنه زيادة الاهتمام وعدد الممارسات للرياضة.

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ماذا تحتاج نساء المملكة لتبدع دوليًّا في الرياضة؟ أشهر مدربة سعودية تجيب
سبق

طالبت المدربة "هيا صوان" أشهر مدربة رياضية في السعودية، بوجود أكاديميات محلية تمنح شهادات معتمدة للنساء الراغبات في خوض مجال الرياضة والتدريب الرياضي؛ وذلك لكي تبدع المرأة السعودية دوليًّا في مجال الرياضة، ‏وألا يكون الاعتماد كليًّا على الشهادات من الخارج وإنما تمنح محليًّا؛ كاشفة عن وجود وعي كبير لدى السعوديات بأهمية ودور الرياضة في حياتهن.

وأكدت "صوان"، في حديثها لبرنامج "mbc في أسبوع"، عن واقع المرأة السعودية في مجال الرياضة، وعدم الاعتماد كليًّا على الشهادات، وأن الأمر يتطلب وجود الخبرة.

وقالت: "هذه من الأمور التي أعمل عليها في النادي حاليًّا؛ بمنح الشهادات للسيدات والفتيات الراغبات في التدريب الرياضي، بالإضافة إلى اكتساب الخبرة عن طريق التدريب والتعليم؛ فوجود الخبرة تتيح الفرصة أكثر للإبداع في مجال التدريب".

ودعت "صوان" إلى تثقيف السيدات عن تنوع وثراء المجال الرياضي بألعابه ورياضاته المتعددة والكثيرة والمختلفة لاختيار اللعبة المناسبة لهن؛ لافتة إلى أن تحولها من مجالها جودة التصميم الداخلي إلى احتراف التدريب الرياضي لتبيّن للنساء أن الرياضة ليست مجرد نشاط؛ وإنما أسلوب حياة يرافقها في جميع فترات حياتها أثناء الحمل والولادة وغيرها؛ لتتمكن من العطاء بشكل أكبر.

ومع الخطوات الأخيرة لتمكين المرأة ودخولها المجال الرياضي؛ لم تستبعد المدربة "صوان" حصول سعوديات على بطولات في الأولمبياد، مع وجود فتيات مبدعات، ولديهن شغف كبير في مختلف مجالات الرياضة.

من جهتها، أكدت "سجى كمال" لاعبة كرة قدم، زيادة معدل الممارسات للرياضة، مع تمكين المرأة في المجال الرياضي من نسبة 13٪ إلى 19٪؛ مشيرة إلى أن إطلاق دوري نسائي مجتمعي برعاية وزارة الرياضة خلال الشهر الجاري بالاستعانة بطاقم تحكيم نسائي من الأردن والفيفا؛ من شأنه زيادة الاهتمام وعدد الممارسات للرياضة.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
07:37 PM

ماذا تحتاج نساء المملكة لتبدع دوليًّا في الرياضة؟ أشهر مدربة سعودية تجيب

دعت إلى تثقيف السيدات بإثراء المجال وزيادة تنوعه لاختيار اللعبة المناسبة لهن

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عبدالحكيم شار - الرياض
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طالبت المدربة "هيا صوان" أشهر مدربة رياضية في السعودية، بوجود أكاديميات محلية تمنح شهادات معتمدة للنساء الراغبات في خوض مجال الرياضة والتدريب الرياضي؛ وذلك لكي تبدع المرأة السعودية دوليًّا في مجال الرياضة، ‏وألا يكون الاعتماد كليًّا على الشهادات من الخارج وإنما تمنح محليًّا؛ كاشفة عن وجود وعي كبير لدى السعوديات بأهمية ودور الرياضة في حياتهن.

وأكدت "صوان"، في حديثها لبرنامج "mbc في أسبوع"، عن واقع المرأة السعودية في مجال الرياضة، وعدم الاعتماد كليًّا على الشهادات، وأن الأمر يتطلب وجود الخبرة.

وقالت: "هذه من الأمور التي أعمل عليها في النادي حاليًّا؛ بمنح الشهادات للسيدات والفتيات الراغبات في التدريب الرياضي، بالإضافة إلى اكتساب الخبرة عن طريق التدريب والتعليم؛ فوجود الخبرة تتيح الفرصة أكثر للإبداع في مجال التدريب".

ودعت "صوان" إلى تثقيف السيدات عن تنوع وثراء المجال الرياضي بألعابه ورياضاته المتعددة والكثيرة والمختلفة لاختيار اللعبة المناسبة لهن؛ لافتة إلى أن تحولها من مجالها جودة التصميم الداخلي إلى احتراف التدريب الرياضي لتبيّن للنساء أن الرياضة ليست مجرد نشاط؛ وإنما أسلوب حياة يرافقها في جميع فترات حياتها أثناء الحمل والولادة وغيرها؛ لتتمكن من العطاء بشكل أكبر.

ومع الخطوات الأخيرة لتمكين المرأة ودخولها المجال الرياضي؛ لم تستبعد المدربة "صوان" حصول سعوديات على بطولات في الأولمبياد، مع وجود فتيات مبدعات، ولديهن شغف كبير في مختلف مجالات الرياضة.

من جهتها، أكدت "سجى كمال" لاعبة كرة قدم، زيادة معدل الممارسات للرياضة، مع تمكين المرأة في المجال الرياضي من نسبة 13٪ إلى 19٪؛ مشيرة إلى أن إطلاق دوري نسائي مجتمعي برعاية وزارة الرياضة خلال الشهر الجاري بالاستعانة بطاقم تحكيم نسائي من الأردن والفيفا؛ من شأنه زيادة الاهتمام وعدد الممارسات للرياضة.

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