وسط احتفال وترحيب.. الشرعية اليمنية تسيطر على مطار عدن

الإرياني: طلائع الجيش تصل العاصمة المؤقتة وتبدأ بتأمين مديرياتها

نجحت قوات الشرعية اليمنية، في السيطرة على مطار عدن، كما دخلت أحياء المعلا والتواهي بعد سيطرتها على خور مكسر وفق أخبار عاجلة بثتها "إخبارية العربية".

وعلق وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قبل قليل قائلًا: طلائع الجيش الوطني والأجهزة الأمنية تصل في هذه الأثناء العاصمة المؤقتة #عدن، وتبدأ بتأمين مديرياتها، وسط احتفال وترحيب كبيرين من أبناء المحافظة، وهو النصر الذي لم يكن ليتحقق لولا عزيمة الرجال الصادقين، وتكاتف كل أبناء المحافظات الجنوبية الشرفاء والدعم والإسناد للأشقاء في التحالف".

وكانت قوات الجيش اليمني الموالية لـ«الحكومة الشرعية»، قد تمكنت اليوم (الأربعاء)، من إحكام سيطرتها على مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين جنوب اليمن.

وقال مصدر محلي، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأنباء الألمانية: إن «قوات كبيرة من الجيش اليمني دخلت إلى مدينة زنجبار بعتاد عسكري كبير، وتمكنت من إحكام سيطرتها على كامل المدينة ومعسكراتها».

وأضاف المصدر أن السيطرة جاءت عقب معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الحكومي وقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي منذ أمس.

وأسفرت المعارك -بحسب المصدر- عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين؛ مضيفًا أن عشرات الجثث لا تزال منتشرة على الأرض حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن «قوات الانتقالي انسحبت من زنجبار باتجاه مدينة عدن، وأن قوات الشرعية نشرت نقاطها الأمنية ودورياتها العسكرية في أرجاء المدينة».

وأكد أن قوات الجيش وصلت إلى نقطة العلم، الواقعة على مشارف مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، كما وصلت القوات الحكومية لوادي دوفس شرق عدن، وأن المجلس الانتقالي بدأ بسحب قواته.