فلكية جدة: قمر التربيع الأول سيحجب نجمًا لامعًا.. الليلة

أبو زاهرة: فرصة مثالية للتعرف على تفاصيل سطحه.. نصفه مضاء

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن قمر شوال سيرصد في طور التربيع الأول مساء اليوم الأربعاء 19 مايو 2021 بسماء الوطن العربي، وهي فرصة مثالية للتعرف على تفاصيل سطحه.

وأضاف: تعتبر فترة التربيع الأول؛ حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلمًا؛ الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير؛ وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًّا؛ خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرًا لتداخل الضوء والظلال؛ مما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد.

سوف يصل القمر لحظة التربيع الأول عند الساعة 10:12م بتوقيت السعودية (07:12م بتوقيت غرينتش)؛ وبذلك يكون قد قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر.

وتابع: من ناحية أخرى سيقوم قمر التربيع الأول بالمرور أمام النجم إيتا الأسد وهو رابع ألمع نجم في كوكبة الأسد، في ظاهرة تسمى الاحتجاب، ستحدث كافة مراحلها مساء اليوم في سماء شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام وشمال شرق إفريقيا وجنوب غرب آسيا.

وأردف: بشكل عام ظاهرة الاحتجاب تُرصد من جزء صغير من سطح الأرض؛ نظرًا لأن القمر أقرب بكثير إلى الأرض من الأجرام السماوية الأخرى؛ لذلك فإن موقعه الدقيق في السماء يختلف اعتمادًا على الموقع الدقيق للراصد بسبب (اختلاف المنظر) الكبير؛ يختلف موقع القمر كما يرى من نقطتين على جانبي الأرض بمقدار درجتين، أو أربعة مرات قطر البدر.

وقال: ظاهرة الاحتجاب ستبدأ باختفاء النجم إيتا الأسد خلف النصف غير المضاء من القمر، وسيعود للظهور من النصف المضاء، ويفضل الاستعانة بالمنظار أو تلسكوب صغير وهي فرصة للتصوير، وسوف يكون ذلك الحدث في المناطق السعودية وفق ما يلي:

مكة المكرمة (09:01- 09:14) ، المدينة المنورة (08:58- 10:08)، الرياض (09:12- 10:08)، جدة (09:01- 10:14)، الدمام (09:17- 10:02)، تبوك (08:48- 09:57)، أبها (09:12- 10:22)، جيزان (09:13- 10:25)، القصيم (09:05- 10:04)، بيشة (09:09- 10:19)، رابغ (09:00- 10:12)، الطائف (09:04- 10:15)، حفر الباطن (09:09- 09:58)، الأحساء (09:17- 10:06)، الجوف (08:55- 09:54)، الظهران (09:18- 10:03).

وأضاف: أما في بعض المدن العربية، فسيكون الاحتجاب (حسب للتوقيت المحلي): أبو ظبي (10:27- 11:07)، القاهرة (07:33- 08:50)، البحرين (09:30- 10:04)، القدس (08:42- 09:48)، بغداد (09:04- 09:42)، عمان (08:44- 9:48)، الكويت (09:13- 09:54)، بيروت (08:41- 09:42)، مسقط (10:35- 11:06)، الدوحة (09:21- 10:05)، الخرطوم (08:02- 09:18)، دمشق (08:44- 09:43)، مقديشو (09:43- 10:42).

وأردف: بشكل عام تُعتبر ظاهرة احتجاب الأجسام السماوية، واحدةً من أكثر المشاهد روعة، وتُقدم فرص علمية مهمة؛ فمن خلالها من الممكن اكتشاف رفقاء جدد للنجوم، وتحديد وجود أقمار محتملة تدور حول الكويكبات وتحسين معرفة ارتفاعات قمم الجبال وأعماق الوديان في المناطق القطبية القمرية، وإجراء تصحيحات دقيقة لمواقع النجوم، وتحسين معرفة شكل وأحجام الكويكبات وغيرها.

جدير بالذكر أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة؛ وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل، وبدلًا من شروق القمر بعد الظهر؛ سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.