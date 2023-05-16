النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دومة الجندل: متطوعو الهلال الأحمر يقيمون نقطة فرز بصري في الأسواق

بالتعاون مع أوقاف الشاكرين للتوعية والحد من انتشار فيروس "كورونا"

أقام الفريق التطوعي بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف نقطة فرز بصري بأحد الأسواق التجارية بمحافظة دومة الجندل، بالتعاون مع أوقاف الشاكرين.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالجوف حمدان الضويحي أن هذه المبادرة تأتي استمرارًا لمبادرات فرع الهيئة بمنطقة الجوف، وتفعيلاً للدور التطوعي الذي يشارك فيه متطوعو ومتطوعات الهيئة للتوعية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبيّن أن فرع الهيئة بالمنطقة نفّذ من بداية الجائحة العديد من المبادرات التي شارك بها منسوبو الهيئة والفرق التطوعية التابعة؛ وذلك لتوعية أفراد المجتمع بطرق الوقاية من فيروس كورونا، وخطورة عدم الانصياع للالتزام بالحجر المنزلي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
دومة الجندل: متطوعو الهلال الأحمر يقيمون نقطة فرز بصري في الأسواق
سبق

أقام الفريق التطوعي بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف نقطة فرز بصري بأحد الأسواق التجارية بمحافظة دومة الجندل، بالتعاون مع أوقاف الشاكرين.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالجوف حمدان الضويحي أن هذه المبادرة تأتي استمرارًا لمبادرات فرع الهيئة بمنطقة الجوف، وتفعيلاً للدور التطوعي الذي يشارك فيه متطوعو ومتطوعات الهيئة للتوعية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبيّن أن فرع الهيئة بالمنطقة نفّذ من بداية الجائحة العديد من المبادرات التي شارك بها منسوبو الهيئة والفرق التطوعية التابعة؛ وذلك لتوعية أفراد المجتمع بطرق الوقاية من فيروس كورونا، وخطورة عدم الانصياع للالتزام بالحجر المنزلي.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
11:31 PM

دومة الجندل: متطوعو الهلال الأحمر يقيمون نقطة فرز بصري في الأسواق

بالتعاون مع أوقاف الشاكرين للتوعية والحد من انتشار فيروس "كورونا"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجوف
0
56

أقام الفريق التطوعي بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف نقطة فرز بصري بأحد الأسواق التجارية بمحافظة دومة الجندل، بالتعاون مع أوقاف الشاكرين.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالجوف حمدان الضويحي أن هذه المبادرة تأتي استمرارًا لمبادرات فرع الهيئة بمنطقة الجوف، وتفعيلاً للدور التطوعي الذي يشارك فيه متطوعو ومتطوعات الهيئة للتوعية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبيّن أن فرع الهيئة بالمنطقة نفّذ من بداية الجائحة العديد من المبادرات التي شارك بها منسوبو الهيئة والفرق التطوعية التابعة؛ وذلك لتوعية أفراد المجتمع بطرق الوقاية من فيروس كورونا، وخطورة عدم الانصياع للالتزام بالحجر المنزلي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,276
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,341
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,510
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,366

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة