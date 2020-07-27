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"عبد الملك" يطالب مجلس الأمن بإيقاف مراوغات الحوثي في خزان صافر

أكد ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا لمنع كارثة بيئية وشيكة

شدَّد رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، أمس الأحد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا تجاه استمرار مراوغات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في القبول بتفريغ خزان صافر النفطي، وتفادي أكبر كارثة بيئية في العالم، خاصة بعد انعقاد جلسة مجلس الأمن الخاصة بهذا الموضوع، وعدم القبول باستخدام هذا الملف للابتزاز والمساومة.

وتفصيلاً، حث رئيس الوزراء اليمني خلال لقائه أمس السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن على العمل بكل الوسائل لتفادي الكارثة البيئية الوشيكة، معربًا عن تطلعه إلى دور حاسم لروسيا والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمجتمع الدولي بشكل عام في هذا الملف.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بأن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، بما في ذلك تحركات المبعوث الأممي، واستمرار الميليشيا الإرهابية في التصعيد العسكري ورفض الحل السياسي.

وتطرق كذلك إلى الموقف الروسي الثابت في دعم الشرعية اليمنية، والدور المعول على موسكو في المزيد من الضغط على ميليشيا الحوثي والنظام الإيراني الداعم لها لتغليب مصلحة اليمنيين، وإنهاء الحرب التي أشعلتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية.

ومن جهته، جدَّد السفير الروسي موقف بلاده الداعم للشرعية اليمنية، والحرص على وضع حد لمعاناة اليمنيين بإحلال السلام، وتطبيق مرجعيات الحل السياسي، والحرص على تقديم كل أوجه الدعم للحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن.. مؤكدًا حرص بلاده على وضع معالجات سريعة لقضية خزان صافر النفطي، وإيجاد حل سريع جدًّا لتفادي كارثة بيئية محتملة.

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"عبد الملك" يطالب مجلس الأمن بإيقاف مراوغات الحوثي في خزان صافر
سبق

شدَّد رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، أمس الأحد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا تجاه استمرار مراوغات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في القبول بتفريغ خزان صافر النفطي، وتفادي أكبر كارثة بيئية في العالم، خاصة بعد انعقاد جلسة مجلس الأمن الخاصة بهذا الموضوع، وعدم القبول باستخدام هذا الملف للابتزاز والمساومة.

وتفصيلاً، حث رئيس الوزراء اليمني خلال لقائه أمس السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن على العمل بكل الوسائل لتفادي الكارثة البيئية الوشيكة، معربًا عن تطلعه إلى دور حاسم لروسيا والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمجتمع الدولي بشكل عام في هذا الملف.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بأن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، بما في ذلك تحركات المبعوث الأممي، واستمرار الميليشيا الإرهابية في التصعيد العسكري ورفض الحل السياسي.

وتطرق كذلك إلى الموقف الروسي الثابت في دعم الشرعية اليمنية، والدور المعول على موسكو في المزيد من الضغط على ميليشيا الحوثي والنظام الإيراني الداعم لها لتغليب مصلحة اليمنيين، وإنهاء الحرب التي أشعلتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية.

ومن جهته، جدَّد السفير الروسي موقف بلاده الداعم للشرعية اليمنية، والحرص على وضع حد لمعاناة اليمنيين بإحلال السلام، وتطبيق مرجعيات الحل السياسي، والحرص على تقديم كل أوجه الدعم للحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن.. مؤكدًا حرص بلاده على وضع معالجات سريعة لقضية خزان صافر النفطي، وإيجاد حل سريع جدًّا لتفادي كارثة بيئية محتملة.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
01:27 AM

"عبد الملك" يطالب مجلس الأمن بإيقاف مراوغات الحوثي في خزان صافر

أكد ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا لمنع كارثة بيئية وشيكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شدَّد رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، أمس الأحد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا تجاه استمرار مراوغات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في القبول بتفريغ خزان صافر النفطي، وتفادي أكبر كارثة بيئية في العالم، خاصة بعد انعقاد جلسة مجلس الأمن الخاصة بهذا الموضوع، وعدم القبول باستخدام هذا الملف للابتزاز والمساومة.

وتفصيلاً، حث رئيس الوزراء اليمني خلال لقائه أمس السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن على العمل بكل الوسائل لتفادي الكارثة البيئية الوشيكة، معربًا عن تطلعه إلى دور حاسم لروسيا والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمجتمع الدولي بشكل عام في هذا الملف.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بأن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، بما في ذلك تحركات المبعوث الأممي، واستمرار الميليشيا الإرهابية في التصعيد العسكري ورفض الحل السياسي.

وتطرق كذلك إلى الموقف الروسي الثابت في دعم الشرعية اليمنية، والدور المعول على موسكو في المزيد من الضغط على ميليشيا الحوثي والنظام الإيراني الداعم لها لتغليب مصلحة اليمنيين، وإنهاء الحرب التي أشعلتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية.

ومن جهته، جدَّد السفير الروسي موقف بلاده الداعم للشرعية اليمنية، والحرص على وضع حد لمعاناة اليمنيين بإحلال السلام، وتطبيق مرجعيات الحل السياسي، والحرص على تقديم كل أوجه الدعم للحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن.. مؤكدًا حرص بلاده على وضع معالجات سريعة لقضية خزان صافر النفطي، وإيجاد حل سريع جدًّا لتفادي كارثة بيئية محتملة.

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