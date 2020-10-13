"مدرستي" والجائحة.. أرقٌ أُسَريّ يوقد مظاهر العنف.. هل تعرف الحل؟

"القراش" يبلور الصورة ويرصد مطالبًا بإدراج التربية الأسرية بالمقررات

يعتبر المجتمع السعودي، اليوم، من أكثر البيئات تحضرًا؛ لما يتمتع به من رؤية تقدمية تساهم في رقي أبنائه؛ لكن لا يزال هناك مشكلة تؤرق مضجعه بين الحين والآخر ألا وهي العنف المنزلي؛ فعلى الرغم من المبادرات والدراسات التي تنادي بمحاربة هذا السلوك؛ إلا أنه يبقى نارًا تحت الرماد تشتعل وتخفت من وقت لآخر.

فلو نظرنا إلى واقع المجتمع قبل أزمة "كورونا" لوجدنا أن عنف المنزل سواء ضد المرأة أو الأطفال موجود؛ لكنه كان يضيق في حالات كثيرة بسبب انشغال الطرفين بحياتهما الخارجية على حساب حميمية البيت؛ ولكن عندما جاءت أزمة كورونا ونتج عنها الحجر المنزلي، زادت تلك الحالات بشكل مطرد أدى بعضها للطلاق.

وقد ذكرت وزارة العدل، في تقريرها الصادر شهر ذو القعدة، أن الصكوك الصادرة في ذلك الشهر بلغت 4079 صكًّا، وهذا يعني أن هذه الأزمة كان لها تأثير في ازدياد حالات العنف بالرغم من العودة للحياة الطبيعية.

عضو برنامج الأمان الأسري والباحث الاجتماعي عبدالرحمن القراش، قال لـ"سبق": "اليوم وخلال انشغال الأسرة بمتابعة دراسة أبنائها، بدأت تُطل برأسها أزمة جديدة تؤدي للعنف المنزلي من خلال ثلاثة أمور وهي: وجود عامل جديد يجبر أولياء الأمور على البقاء في المنزل ومتابعة أبنائهم بشكل يومي حيث بعض الأسر لديها أبناء في كل المراحل وكل واحدة منها تحتاج إلى وقت للمتابعة؛ مما أدى للخلاف على تحمل المسؤولية".

وأضاف: "بعض أولياء الأمور لا يكتفي بأنه مبتعد عن البيت وملقٍ للمسؤولية كاملة على المرأة؛ بل نجد أنه يطالبها فوق حقوقه الشخصية بتفوق الأبناء؛ مما يساهم ذلك في اندلاع الخلافات التي ربما تؤدي للعنف؛ إضافة إلى أن بعض أولياء الأمور لا يزال يرى أن العصا هي العلاج الناجع في متابعته لأبنائه؛ فتجده خلال المتابعة -إن تكرم بذلك- لا يتفاهم إلا بلغة العنف".

وتساءل "القراش": "لماذا كلما حدثت أزمة لنا تنعكس نتائجها السلبية على المنزل، ليصبح حالة حرب وليس إدارة ومتابعة وحُسن تدبير؟ لذلك أرى أنه يجب أن تدرك الأسرة أن التعليم عن بُعد أصبح خيارًا استراتيجيًّا سيتم الاعتماد عليه في المستقبل بشكل كبير؛ فليس من المعقول أن يستمر العنف، ويجب أن تتضافر الجهود الأسرية في مواجهة الأزمات ومعالجتها دون تهرب من المسؤولية أو حلها بالعنف؛ لأن ذلك سينعكس بالإيجابية على الأبناء في سلوكهم مستقبلًا عند مواجهة أي ظرف، إضافة إلى أن إدراج التربية الأسرية في المقررات الدراسية لنخرج جيلًا يستطيع التفاعل مع أي أزمة ومواجهتها بشجاعة".

ودعا "القراش" الجهات المعنية إلى تنفيذ برامج تربوية للزوجين تُعنى بإدارة الأزمات وكيفية التفاعل معها، كما دعا المصلحين والاستشاريين في مجال الأسرة والمجتمع إلى المساهمة في نشر الإيجابية من خلال المنصات الإعلامية بكافة أنواعها؛ للحد من ظاهرة العنف الذي يحدث أثناء الأزمات.