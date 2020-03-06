قدم الاتحاد العربي لكرة القدم شهادة شكر وتقدير للزميل أحمد سرور، نظير تغطية صحيفة "سبق" الإلكترونية المميّزة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة لكرة القدم 2020، والتي احتضنت السعودية منافساتها في ثلاث مدن: (الرياض، والدمام، والخبر)، خلال الفترة من 17 فبراير - 4 مارس (الجاري).
الاتحاد العربي لكرة القدم يقدّم شكره لمحرّر "سبق" أحمد سرور
نظير تغطية الصحيفة المميزة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة
قدم الاتحاد العربي لكرة القدم شهادة شكر وتقدير للزميل أحمد سرور، نظير تغطية صحيفة "سبق" الإلكترونية المميّزة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة لكرة القدم 2020، والتي احتضنت السعودية منافساتها في ثلاث مدن: (الرياض، والدمام، والخبر)، خلال الفترة من 17 فبراير - 4 مارس (الجاري).
اعلان
الاتحاد العربي لكرة القدم يقدّم شكره لمحرّر "سبق" أحمد سرورصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-06
06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
09:45 PM
الاتحاد العربي لكرة القدم يقدّم شكره لمحرّر "سبق" أحمد سرور
نظير تغطية الصحيفة المميزة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة
قدم الاتحاد العربي لكرة القدم شهادة شكر وتقدير للزميل أحمد سرور، نظير تغطية صحيفة "سبق" الإلكترونية المميّزة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة لكرة القدم 2020، والتي احتضنت السعودية منافساتها في ثلاث مدن: (الرياض، والدمام، والخبر)، خلال الفترة من 17 فبراير - 4 مارس (الجاري).
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
4,017
91 مليار ..
29 يناير
11,920
70 مليار ..
26 أكتوبر
18,022
53.8 مليار
31 يوليو
39,173
نظام قديم يقيِّد المواطنين
عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله
مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل
ماجد البريكان
"سنابستان"
بدر الغامدي
اتحاد وزاري
محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!
صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي
حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!
عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!
محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار
سارة عفتان