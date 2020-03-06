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الاتحاد العربي لكرة القدم يقدّم شكره لمحرّر "سبق" أحمد سرور

نظير تغطية الصحيفة المميزة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة

قدم الاتحاد العربي لكرة القدم شهادة شكر وتقدير للزميل أحمد سرور، نظير تغطية صحيفة "سبق" الإلكترونية المميّزة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة لكرة القدم 2020، والتي احتضنت السعودية منافساتها في ثلاث مدن: (الرياض، والدمام، والخبر)، خلال الفترة من 17 فبراير - 4 مارس (الجاري).

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الاتحاد العربي لكرة القدم يقدّم شكره لمحرّر "سبق" أحمد سرور
سبق

قدم الاتحاد العربي لكرة القدم شهادة شكر وتقدير للزميل أحمد سرور، نظير تغطية صحيفة "سبق" الإلكترونية المميّزة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة لكرة القدم 2020، والتي احتضنت السعودية منافساتها في ثلاث مدن: (الرياض، والدمام، والخبر)، خلال الفترة من 17 فبراير - 4 مارس (الجاري).

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
09:45 PM

الاتحاد العربي لكرة القدم يقدّم شكره لمحرّر "سبق" أحمد سرور

نظير تغطية الصحيفة المميزة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدم الاتحاد العربي لكرة القدم شهادة شكر وتقدير للزميل أحمد سرور، نظير تغطية صحيفة "سبق" الإلكترونية المميّزة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة لكرة القدم 2020، والتي احتضنت السعودية منافساتها في ثلاث مدن: (الرياض، والدمام، والخبر)، خلال الفترة من 17 فبراير - 4 مارس (الجاري).

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