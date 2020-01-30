مساعد ومساعدة تعليم منطقة مكة إلى التقاعد

﻿مدير ومديرة الإشراف يحلان مكانهما

أصدر مدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة، الدكتور أحمد الزائدي، قرارًا بتكليف مدير إدارة الإشراف التربوي، فايز النفاعي، مساعدًا للتعليم لشؤون التعليمية "بنين"، بالإضافة إلى عمله، خلفًا للدكتور فهد الزهراني.

كما كلف مديرة إدارة الإشراف التربوي "بنات"، لمياء بشاوري، مساعدة الشؤون التعليمية للبنات، بديلة للمساعدة التي أحيلت للتقاعد المبكر.

وودع مساعد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية، الدكتور فهد الزهراني، تعليم مكة، برسالة عبر فيها عن اعتزازه وفخره بما لقيه من دعم وعطاء.

وقال في رسالته: "أيها الكرام، السلام عليكم ودامت بالخير عوافيكم والحمد لله من قبل ومن بعد، قدمت على التقاعد المبكر برغبة شخصية وقناعة تامة للانتقال لمرحلة أخرى من العطاء في بلد الخير والنماء.. وشكرا لكم لما لقيت منكم من دعم ومساندة ومحبة صادقة.

وشكرًا لسعادة المدير العام د. أحمد الذي حاول مرارًا وتكرارًا ثنيي عن طلب التقاعد ولأخي سعادة المساعد الأستاذ محمد لدعمه ومساندته.

أيها الزملاء الكرام عملنا معكم لخدمة العلم والتعليم في هذه البلد المبارك، ونسأل الله أن يكون ما قدمنا شاهدًا لنا لا علينا يوم الدين، أستودعكم الله.. والقادم لكم أجمل بحول الله".

ومن جانبهم، أثنى عدد من قادة المدارس على ما لمسوه من دعم وتشجيع وحسن تعامل خلال الزيارات الميدانية التي كان يقوم بها المساعد، مستغربين هذا التقاعد المفاجئ، والذي كشفته لهم رسالة الدكتور إلى زملائه في الوسط التعليمي .