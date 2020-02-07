النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعرف على أمنية "كفيف سعودي" وكيف حققتها مؤسسة الأمير محمد بن فهد

خلال أسبوع من ظهوره التلفزيوني وحديثه عن حلمه وتطلعاته

بعد أسبوع واحد من ظهوره على شاشة قناة روتانا، وحديثه عن حلمه بالحصول على وظيفة مناسبة لحالته الصحية، حققت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية حلم الشاب الكفيف بدر الشراري، وساهمت في تأمين وظيفة مناسبة له، تؤمن له دخلاً مناسباً، وتساعده على العيش المستقر وتكوين أسرة سعيدة.

ووجه "بدر" عند ظهوره مرة أخرى على برنامج يا "هلا" على قناة روتانا، الشكر والتقدير للمؤسسة، ممثلة في مركز "رؤيا" الذي يعنى بأحوال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال "بدر": "ساهمت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية في تحقيق أحلامي وتطلعاتي، فعقب ظهوري على شاشة قناة روتانا قبل أسبوع، بادر أحد محبي الخير بمد يد العون لي، وساعدني في التواصل مع الدكتور عيسى الأنصاري الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الذي وعدني بالعمل على تحقيق حلم الوظيفة، بعد ذلك وصلتني رسالة من مركز "رؤيا " التابع للمؤسسة، واستفسروا عن احتياجاتي وطلباتي".

وتابع "بدر": "أكدت للمركز أنني لا أريد سوى الحصول على وظيفة مناسبة لظروفي الصحية، ثم حولوني على رجل أعمال يدعى محمد السلوم في الرياض، الذي تعهد بتأمين وظيفة لي، وسافرت إلى الرياض، وقابلت السلوم، وخلال دقائق معدودة، وجدت نفسي موظفاً في إحدى شركات السلوم، الذي طلب مني أن أكون ذراعه اليمنى في تأمين الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، ثم خيّرني بين العمل داخل المؤسسة، أو التوظيف عن بُعد، فاخترت العمل داخل مقر المؤسسة المتخصصة في العقارات".

وأضاف "الشراري": "المسؤولون في مؤسسة الأمير محمد بن فهد وقفوا بجانبي منذ الدقيقة الأولى لطلبي الوظيفة، وكانوا يتابعون مستجدات الموضوع ونتائج الأتصالات التي كنت أجريها مع الجهات المختلفة، إلى أن تم توظيفي فعلياً في إحدى الوظائف التقنية بالشركة، بجانب قطاع خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأضاف "الشراري": "عقب توقيع عقد التوظيف مع الشركة، اتصلت بالدكتور عيسى الأنصاري الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد، لأشكره على موقف المؤسسة بجانبي، وحرصها على تأمين وظيفة لي، وكانت المكالمة مشجعة وتبعث على الفرح، خاصة عندما ذكر لي الأنصاري أن المؤسسة تقف بجانبي وغيري من ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى نحقق أحلامنا وتطلعاتنا كافة".

وأضاف "الشراري": "لا أستطيع أن أنسى الدور الذي لعبه مركز رؤية التابع للمؤسسة، إذ إنه واصل جهوده واتصالاته، لتأمين الوظيفة المناسبة، وعلمت فيما بعد أن المركز يولي اهتماماً بذوي الاحتياجات وتأهليهم وتدريبهم في العديد من المجالات والقطاعات، ليكونوا مؤهلين للوظائف المختلفة".

وأشار إلى أن السعادة التي شعر بها للحصول على الوظيفة لم تقتصر عليه فحسب، وإنما امتدت إلى أمه أيضاً، وقال: "عندما علمت أمس بخبر الوظفية كانت سعيدة للغاية، وطلبت مني إيصال تقديرها وشكرها إلى المسؤولين إلى مؤسسة الأمير محمد بن فهد، وطلبت مني في الوقت نفسه التفكير في إكمال نصف ديني، والاستعداد للزواج".

مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية كفيف برنامج ياهلا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعرف على أمنية "كفيف سعودي" وكيف حققتها مؤسسة الأمير محمد بن فهد
سبق

بعد أسبوع واحد من ظهوره على شاشة قناة روتانا، وحديثه عن حلمه بالحصول على وظيفة مناسبة لحالته الصحية، حققت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية حلم الشاب الكفيف بدر الشراري، وساهمت في تأمين وظيفة مناسبة له، تؤمن له دخلاً مناسباً، وتساعده على العيش المستقر وتكوين أسرة سعيدة.

ووجه "بدر" عند ظهوره مرة أخرى على برنامج يا "هلا" على قناة روتانا، الشكر والتقدير للمؤسسة، ممثلة في مركز "رؤيا" الذي يعنى بأحوال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال "بدر": "ساهمت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية في تحقيق أحلامي وتطلعاتي، فعقب ظهوري على شاشة قناة روتانا قبل أسبوع، بادر أحد محبي الخير بمد يد العون لي، وساعدني في التواصل مع الدكتور عيسى الأنصاري الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الذي وعدني بالعمل على تحقيق حلم الوظيفة، بعد ذلك وصلتني رسالة من مركز "رؤيا " التابع للمؤسسة، واستفسروا عن احتياجاتي وطلباتي".

وتابع "بدر": "أكدت للمركز أنني لا أريد سوى الحصول على وظيفة مناسبة لظروفي الصحية، ثم حولوني على رجل أعمال يدعى محمد السلوم في الرياض، الذي تعهد بتأمين وظيفة لي، وسافرت إلى الرياض، وقابلت السلوم، وخلال دقائق معدودة، وجدت نفسي موظفاً في إحدى شركات السلوم، الذي طلب مني أن أكون ذراعه اليمنى في تأمين الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، ثم خيّرني بين العمل داخل المؤسسة، أو التوظيف عن بُعد، فاخترت العمل داخل مقر المؤسسة المتخصصة في العقارات".

وأضاف "الشراري": "المسؤولون في مؤسسة الأمير محمد بن فهد وقفوا بجانبي منذ الدقيقة الأولى لطلبي الوظيفة، وكانوا يتابعون مستجدات الموضوع ونتائج الأتصالات التي كنت أجريها مع الجهات المختلفة، إلى أن تم توظيفي فعلياً في إحدى الوظائف التقنية بالشركة، بجانب قطاع خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأضاف "الشراري": "عقب توقيع عقد التوظيف مع الشركة، اتصلت بالدكتور عيسى الأنصاري الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد، لأشكره على موقف المؤسسة بجانبي، وحرصها على تأمين وظيفة لي، وكانت المكالمة مشجعة وتبعث على الفرح، خاصة عندما ذكر لي الأنصاري أن المؤسسة تقف بجانبي وغيري من ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى نحقق أحلامنا وتطلعاتنا كافة".

وأضاف "الشراري": "لا أستطيع أن أنسى الدور الذي لعبه مركز رؤية التابع للمؤسسة، إذ إنه واصل جهوده واتصالاته، لتأمين الوظيفة المناسبة، وعلمت فيما بعد أن المركز يولي اهتماماً بذوي الاحتياجات وتأهليهم وتدريبهم في العديد من المجالات والقطاعات، ليكونوا مؤهلين للوظائف المختلفة".

وأشار إلى أن السعادة التي شعر بها للحصول على الوظيفة لم تقتصر عليه فحسب، وإنما امتدت إلى أمه أيضاً، وقال: "عندما علمت أمس بخبر الوظفية كانت سعيدة للغاية، وطلبت مني إيصال تقديرها وشكرها إلى المسؤولين إلى مؤسسة الأمير محمد بن فهد، وطلبت مني في الوقت نفسه التفكير في إكمال نصف ديني، والاستعداد للزواج".

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
02:04 AM

تعرف على أمنية "كفيف سعودي" وكيف حققتها مؤسسة الأمير محمد بن فهد

خلال أسبوع من ظهوره التلفزيوني وحديثه عن حلمه وتطلعاته

A A A
حامد العلي - الرياض
0
1,287

بعد أسبوع واحد من ظهوره على شاشة قناة روتانا، وحديثه عن حلمه بالحصول على وظيفة مناسبة لحالته الصحية، حققت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية حلم الشاب الكفيف بدر الشراري، وساهمت في تأمين وظيفة مناسبة له، تؤمن له دخلاً مناسباً، وتساعده على العيش المستقر وتكوين أسرة سعيدة.

ووجه "بدر" عند ظهوره مرة أخرى على برنامج يا "هلا" على قناة روتانا، الشكر والتقدير للمؤسسة، ممثلة في مركز "رؤيا" الذي يعنى بأحوال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال "بدر": "ساهمت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية في تحقيق أحلامي وتطلعاتي، فعقب ظهوري على شاشة قناة روتانا قبل أسبوع، بادر أحد محبي الخير بمد يد العون لي، وساعدني في التواصل مع الدكتور عيسى الأنصاري الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الذي وعدني بالعمل على تحقيق حلم الوظيفة، بعد ذلك وصلتني رسالة من مركز "رؤيا " التابع للمؤسسة، واستفسروا عن احتياجاتي وطلباتي".

وتابع "بدر": "أكدت للمركز أنني لا أريد سوى الحصول على وظيفة مناسبة لظروفي الصحية، ثم حولوني على رجل أعمال يدعى محمد السلوم في الرياض، الذي تعهد بتأمين وظيفة لي، وسافرت إلى الرياض، وقابلت السلوم، وخلال دقائق معدودة، وجدت نفسي موظفاً في إحدى شركات السلوم، الذي طلب مني أن أكون ذراعه اليمنى في تأمين الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، ثم خيّرني بين العمل داخل المؤسسة، أو التوظيف عن بُعد، فاخترت العمل داخل مقر المؤسسة المتخصصة في العقارات".

وأضاف "الشراري": "المسؤولون في مؤسسة الأمير محمد بن فهد وقفوا بجانبي منذ الدقيقة الأولى لطلبي الوظيفة، وكانوا يتابعون مستجدات الموضوع ونتائج الأتصالات التي كنت أجريها مع الجهات المختلفة، إلى أن تم توظيفي فعلياً في إحدى الوظائف التقنية بالشركة، بجانب قطاع خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأضاف "الشراري": "عقب توقيع عقد التوظيف مع الشركة، اتصلت بالدكتور عيسى الأنصاري الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد، لأشكره على موقف المؤسسة بجانبي، وحرصها على تأمين وظيفة لي، وكانت المكالمة مشجعة وتبعث على الفرح، خاصة عندما ذكر لي الأنصاري أن المؤسسة تقف بجانبي وغيري من ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى نحقق أحلامنا وتطلعاتنا كافة".

وأضاف "الشراري": "لا أستطيع أن أنسى الدور الذي لعبه مركز رؤية التابع للمؤسسة، إذ إنه واصل جهوده واتصالاته، لتأمين الوظيفة المناسبة، وعلمت فيما بعد أن المركز يولي اهتماماً بذوي الاحتياجات وتأهليهم وتدريبهم في العديد من المجالات والقطاعات، ليكونوا مؤهلين للوظائف المختلفة".

وأشار إلى أن السعادة التي شعر بها للحصول على الوظيفة لم تقتصر عليه فحسب، وإنما امتدت إلى أمه أيضاً، وقال: "عندما علمت أمس بخبر الوظفية كانت سعيدة للغاية، وطلبت مني إيصال تقديرها وشكرها إلى المسؤولين إلى مؤسسة الأمير محمد بن فهد، وطلبت مني في الوقت نفسه التفكير في إكمال نصف ديني، والاستعداد للزواج".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,410
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,009
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,994
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,522

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة