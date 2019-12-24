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الإطاحة بجانٍ سرق سيارة من شاحنة نقل مركبات تحت تهديد السلاح

على طريق تثليث - يدمة.. وقُبض عليه بعد تحصُّنه بأحد الجبال

أطاحت الجهات الأمنية بمحافظة تثليث بأحد الجناة من أرباب السوابق بعد استيلائه على مركبة تحت تهديد السلاح، كانت على متن شاحنة لنقل المركبات على طريق تثليث – يدمة، ولاذ بالفرار.

وأكدت المصادر أن الجهات الأمنية بمحافظة تثليث تمكنت من الإطاحة بشخص بعد أن تحصن في أحد الجبال، وذلك بعد متابعة من الجهات الأمنية؛ إذ كان يقود مركبة مسروقة من شاحنة لنقل المركبات بين المدن أثناء مرورها بطريق تثليث - يدمة، سرقها تحت تهديد السلاح، ولاذ بالفرار.

وبيّنت المصادر أن الجهات الأمنية نجحت في تحديد موقعه في منطقة برية، تبعد عن تثليث 50 كم بين الجبال. وبعد متابعة، ومحاولته إيقافه، لجأ إلى أحد الجبال، وتحصن به، وبحوزته سلاح وذخيرة. وبعد تضييق الخناق عليه من قِبل القوة الأمنية بشرطة تثليث تم القبض عليه دون إصابات تذكر.

وأكدت المصادر أن الجاني من أرباب السوابق، ومتهم بقضايا سلب عدة، وقضية إطلاق نار على أحد الأشخاص بمحافظة وادي الدواسر.

تهديد السلاح شاحنة نقل مركبات تثليث

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإطاحة بجانٍ سرق سيارة من شاحنة نقل مركبات تحت تهديد السلاح
سبق

أطاحت الجهات الأمنية بمحافظة تثليث بأحد الجناة من أرباب السوابق بعد استيلائه على مركبة تحت تهديد السلاح، كانت على متن شاحنة لنقل المركبات على طريق تثليث – يدمة، ولاذ بالفرار.

وأكدت المصادر أن الجهات الأمنية بمحافظة تثليث تمكنت من الإطاحة بشخص بعد أن تحصن في أحد الجبال، وذلك بعد متابعة من الجهات الأمنية؛ إذ كان يقود مركبة مسروقة من شاحنة لنقل المركبات بين المدن أثناء مرورها بطريق تثليث - يدمة، سرقها تحت تهديد السلاح، ولاذ بالفرار.

وبيّنت المصادر أن الجهات الأمنية نجحت في تحديد موقعه في منطقة برية، تبعد عن تثليث 50 كم بين الجبال. وبعد متابعة، ومحاولته إيقافه، لجأ إلى أحد الجبال، وتحصن به، وبحوزته سلاح وذخيرة. وبعد تضييق الخناق عليه من قِبل القوة الأمنية بشرطة تثليث تم القبض عليه دون إصابات تذكر.

وأكدت المصادر أن الجاني من أرباب السوابق، ومتهم بقضايا سلب عدة، وقضية إطلاق نار على أحد الأشخاص بمحافظة وادي الدواسر.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
01:42 AM

الإطاحة بجانٍ سرق سيارة من شاحنة نقل مركبات تحت تهديد السلاح

على طريق تثليث - يدمة.. وقُبض عليه بعد تحصُّنه بأحد الجبال

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سعود الدعجاني - عسير
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1,722

أطاحت الجهات الأمنية بمحافظة تثليث بأحد الجناة من أرباب السوابق بعد استيلائه على مركبة تحت تهديد السلاح، كانت على متن شاحنة لنقل المركبات على طريق تثليث – يدمة، ولاذ بالفرار.

وأكدت المصادر أن الجهات الأمنية بمحافظة تثليث تمكنت من الإطاحة بشخص بعد أن تحصن في أحد الجبال، وذلك بعد متابعة من الجهات الأمنية؛ إذ كان يقود مركبة مسروقة من شاحنة لنقل المركبات بين المدن أثناء مرورها بطريق تثليث - يدمة، سرقها تحت تهديد السلاح، ولاذ بالفرار.

وبيّنت المصادر أن الجهات الأمنية نجحت في تحديد موقعه في منطقة برية، تبعد عن تثليث 50 كم بين الجبال. وبعد متابعة، ومحاولته إيقافه، لجأ إلى أحد الجبال، وتحصن به، وبحوزته سلاح وذخيرة. وبعد تضييق الخناق عليه من قِبل القوة الأمنية بشرطة تثليث تم القبض عليه دون إصابات تذكر.

وأكدت المصادر أن الجاني من أرباب السوابق، ومتهم بقضايا سلب عدة، وقضية إطلاق نار على أحد الأشخاص بمحافظة وادي الدواسر.

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