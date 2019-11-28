حملات لمقاطعة حفل اعتزال "ياسر القحطاني" بعد دعوته لعبدالعزيز المريسل

هاشتاق المقاطعة صعد للترند.. والجماهير تتوعد

تسببت دعوة الكابتن الهلالي ياسر القحطاني التي وجّهها للناقد عبدالعزيز المريسل وبعض الإعلاميين النصراويين لحضور حفل اعتزاله المزمع إقامته في غرة ديسمبر بغضب الجماهير الهلالية، التي استنكرت دعوته لـ"المريسل"، وأعلنوا مقاطعتهم للحفل، حتى أعلن "المريسل" عدم حضوره، شريطة أن يتم بيع تذاكر حفل الاعتزال من الهلاليين قبل الحفل بيوم، أو سيحضر المناسبة، وقال "المريسل" في بداية تغريداته قبل انطلاقة عاصفة الجدل: "شكراً للصديق ياسر القحطاني على توجيه دعوة شخصية لحضور حفل اعتزاله، تمنياتي لك بالتوفيق أبو عبدالعزيز في حياتك الشخصية والعملية، تنويه: الدعوة وصلتني من يوم الجمعة الماضي".

ثم انطلقت شرارة النقاش الذي أخذ حيزاً كبيراً، وتوعدت بعض الجماهير الهلالية بعدم حضور حفل اعتزاله في هاشتاق #مقاطعة_حفل_اعتزال_القحطاني الذي صعد الترند بين رافض ومؤيد ومحايد لدعوة الإعلاميين النصراويين، فكتب حساب "تويتر الهلال": "‏#ياسرالقحطاني مرسل دعوة للمريسل يحضر اعتزاله ما شفنا آسيا إلا يوم اعتزل أسطورة زمانه.. يا ليت الجمهور يقاطعون حفله خل المريسل ينفعه.. #مقاطعة_حفل_اعتزال_القحطاني".

وقال عبدالرحمن النصيري: "لأن جمهور الهلال العظيم ينبذ كل من يسيء للنادي أو نجومه، فعلى ياسر أن يحترم مشاعر جماهيره التي دعمته، ووقفت معه سنوات، ويتخذ أحد القرارين: إما سحب الدعوات أو يقول إنها لم توجه منه.. غير كذا تأكد أن الغالبية سيكون قرارهم المقاطعة".

وكتب معن القويعي مدافعاً عن موقف "القحطاني": "اللي أعرفه إن دعوات اعتزال الكابتن ياسر القحطاني التي وُجّهت لكثير من الإعلاميين ليس له علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد، والدعوات كانت عن طريق شركة، ثم وضع حساب الشركة وكتب: "حطيت حسابات أصحاب الشأن للتأكيد أو النفي". ثم أكّد: "ملاحظة: أنا حتى الآن لم يصلني شيء، فلا أحد يقول تدافع عن ياسر".

وعندما لاحظ الإعلامي النصراوي عبدالعزيز المريسل مهاجمة الجماهير الهلالية لـ"ياسر"؛ بسبب دعوته له أطلق تحديه قائلاً: "يهمني نجاح حفل اعتزال الصديق @Y20 وأعلم أن موضوع دعوتي وجدها البعض حجة حتى لا يحضر، ولأنني تأكدت أكثر لقوة تأثيري على كثير من جماهير الهلال، فإني سأضع الكرة في ملعبهم وأعلن عدم حضوري، وخلوني أشوف حضوركم، إذا لم أشاهد بيع التذاكر بقوة قبل الحفل بيوم فسأحضر #مقاطعة_حفل_اعتزال_القحطاني".