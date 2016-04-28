النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ شرورة يطلع على تقرير عن أعمال البلدية خلال الفترة الماضية

اطلع محافظ محافظة شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، على تقرير مفصل عن أعمال بلدية المحافظة خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم الأربعاء، برئيس البلدية محمد بن شديد آل عايض.

وتضمن التقرير تنفيذ الفرق الرقابية 360 جولة ميدانية على المراكز والمحال التجارية والمطاعم وقاعات الأفراح والمولات؛ للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وطالب العنزي رئيس البلدية وزملاءه العاملين في الميدان ببذل المزيد من العطاء وتطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية، وتنفيذ توجيهات أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز حفظهم الله.

محافظ محافظة شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظ شرورة يطلع على تقرير عن أعمال البلدية خلال الفترة الماضية
سبق

اطلع محافظ محافظة شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، على تقرير مفصل عن أعمال بلدية المحافظة خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم الأربعاء، برئيس البلدية محمد بن شديد آل عايض.

وتضمن التقرير تنفيذ الفرق الرقابية 360 جولة ميدانية على المراكز والمحال التجارية والمطاعم وقاعات الأفراح والمولات؛ للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وطالب العنزي رئيس البلدية وزملاءه العاملين في الميدان ببذل المزيد من العطاء وتطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية، وتنفيذ توجيهات أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز حفظهم الله.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
07:37 PM

محافظ شرورة يطلع على تقرير عن أعمال البلدية خلال الفترة الماضية

A A A
بندر آل عوض - شرورة
0
117

اطلع محافظ محافظة شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، على تقرير مفصل عن أعمال بلدية المحافظة خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم الأربعاء، برئيس البلدية محمد بن شديد آل عايض.

وتضمن التقرير تنفيذ الفرق الرقابية 360 جولة ميدانية على المراكز والمحال التجارية والمطاعم وقاعات الأفراح والمولات؛ للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وطالب العنزي رئيس البلدية وزملاءه العاملين في الميدان ببذل المزيد من العطاء وتطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية، وتنفيذ توجيهات أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز حفظهم الله.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,439
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,261
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,782
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,707

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير
محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

سعيد آل جندب
الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري
نحو إعلام يواكب رؤية 2030

نحو إعلام يواكب رؤية 2030

محمد الحيدر
القانون في لبنان انتهى!!

القانون في لبنان انتهى!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

سعد بن عبدالله آل حماد
تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

ماضي السبعي
نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة