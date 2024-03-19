ارتفاع الإصابات بـ"كورونا " في باكستان إلى 448 حالة
السند الأكثر تضرراً ثم البنجاب وحالة واحدة بكشمير
ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 448 حالة وفقاً لما أكدته مصادر طبية باكستانية اليوم.
ويعد إقليم السند الأكثر تضرراً بالفيروس حيث ارتفع فيه عدد المصابين إلى 245 حالة، ثم إقليم البنجاب بـ78 حالة، وإقليم بلوشستان بـ76 حالة، وإقليم خيبر بختونخواة بـ23 حالة، و23 حالة في إقليم جيلجيت بلتستان، وحالتان في العاصمة الفيدرالية إسلام آباد وحالة واحدة في إقليم كشمير الحرة.
وتوفي شخصان حتى الآن من المصابين بفيروس كورونا، في حين تعافى أربعة من المصابين.
ارتفاع الإصابات بـ"كورونا " في باكستان إلى 448 حالة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-03-19
ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 448 حالة وفقاً لما أكدته مصادر طبية باكستانية اليوم.
ويعد إقليم السند الأكثر تضرراً بالفيروس حيث ارتفع فيه عدد المصابين إلى 245 حالة، ثم إقليم البنجاب بـ78 حالة، وإقليم بلوشستان بـ76 حالة، وإقليم خيبر بختونخواة بـ23 حالة، و23 حالة في إقليم جيلجيت بلتستان، وحالتان في العاصمة الفيدرالية إسلام آباد وحالة واحدة في إقليم كشمير الحرة.
وتوفي شخصان حتى الآن من المصابين بفيروس كورونا، في حين تعافى أربعة من المصابين.
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
10:17 PM
ارتفاع الإصابات بـ"كورونا " في باكستان إلى 448 حالة
ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 448 حالة وفقاً لما أكدته مصادر طبية باكستانية اليوم.
ويعد إقليم السند الأكثر تضرراً بالفيروس حيث ارتفع فيه عدد المصابين إلى 245 حالة، ثم إقليم البنجاب بـ78 حالة، وإقليم بلوشستان بـ76 حالة، وإقليم خيبر بختونخواة بـ23 حالة، و23 حالة في إقليم جيلجيت بلتستان، وحالتان في العاصمة الفيدرالية إسلام آباد وحالة واحدة في إقليم كشمير الحرة.
وتوفي شخصان حتى الآن من المصابين بفيروس كورونا، في حين تعافى أربعة من المصابين.