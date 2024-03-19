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ارتفاع الإصابات بـ"كورونا " في باكستان إلى 448 حالة

السند الأكثر تضرراً ثم البنجاب وحالة واحدة بكشمير

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 448 حالة وفقاً لما أكدته مصادر طبية باكستانية اليوم.

ويعد إقليم السند الأكثر تضرراً بالفيروس حيث ارتفع فيه عدد المصابين إلى 245 حالة، ثم إقليم البنجاب بـ78 حالة، وإقليم بلوشستان بـ76 حالة، وإقليم خيبر بختونخواة بـ23 حالة، و23 حالة في إقليم جيلجيت بلتستان، وحالتان في العاصمة الفيدرالية إسلام آباد وحالة واحدة في إقليم كشمير الحرة.

وتوفي شخصان حتى الآن من المصابين بفيروس كورونا، في حين تعافى أربعة من المصابين.

فيروس كورونا الجديد باكستان

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ارتفاع الإصابات بـ"كورونا " في باكستان إلى 448 حالة
سبق

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 448 حالة وفقاً لما أكدته مصادر طبية باكستانية اليوم.

ويعد إقليم السند الأكثر تضرراً بالفيروس حيث ارتفع فيه عدد المصابين إلى 245 حالة، ثم إقليم البنجاب بـ78 حالة، وإقليم بلوشستان بـ76 حالة، وإقليم خيبر بختونخواة بـ23 حالة، و23 حالة في إقليم جيلجيت بلتستان، وحالتان في العاصمة الفيدرالية إسلام آباد وحالة واحدة في إقليم كشمير الحرة.

وتوفي شخصان حتى الآن من المصابين بفيروس كورونا، في حين تعافى أربعة من المصابين.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
10:17 PM

ارتفاع الإصابات بـ"كورونا " في باكستان إلى 448 حالة

السند الأكثر تضرراً ثم البنجاب وحالة واحدة بكشمير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 448 حالة وفقاً لما أكدته مصادر طبية باكستانية اليوم.

ويعد إقليم السند الأكثر تضرراً بالفيروس حيث ارتفع فيه عدد المصابين إلى 245 حالة، ثم إقليم البنجاب بـ78 حالة، وإقليم بلوشستان بـ76 حالة، وإقليم خيبر بختونخواة بـ23 حالة، و23 حالة في إقليم جيلجيت بلتستان، وحالتان في العاصمة الفيدرالية إسلام آباد وحالة واحدة في إقليم كشمير الحرة.

وتوفي شخصان حتى الآن من المصابين بفيروس كورونا، في حين تعافى أربعة من المصابين.

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