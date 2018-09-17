النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دوري مجموعات أبطال أوروبا ينطلق الليلة بـ8 مباريات.. هنا مواعيدها

بوروسيا درتموند يستضيف برشلونة وليفربول في مواجهة مثيرة مع نابولي

تُفتتح اليوم الثلاثاء، منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019، بإجراء 8 مباريات في أولى جولات دور المجموعات.
وفيما يلي جدول وتوقيت مباريات اليوم:

المجموعة السادسة
- إنتر ميلان الإيطالي # سلافيا براغ التشيكي (19:55 بتوقيت مكة المكرمة).
- بوروسيا دورتموند الألماني # برشلونة الإسباني (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

المجموعة السابعة
- ليون الفرنسي # زينيت بطرسبورغ الروسي (19:55 بتوقيت مكة المكرمة).
- بنفيكا البرتغالي # لايبزيغ الألماني (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

المجموعة الخامسة
- نابولي الإيطالي # ليفربول الإنجليزي (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
- ريد بول سالزبورغ النمساوي # كي آر سي جينك البلجيكي (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

المجموعة الثامنة
- أياكس أمستردام الهولندي # ليل الفرنسي (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
- تشيلسي الإنجليزي # فالنسيا الإسباني (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
دوري مجموعات أبطال أوروبا ينطلق الليلة بـ8 مباريات.. هنا مواعيدها
سبق

تُفتتح اليوم الثلاثاء، منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019، بإجراء 8 مباريات في أولى جولات دور المجموعات.
وفيما يلي جدول وتوقيت مباريات اليوم:

المجموعة السادسة
- إنتر ميلان الإيطالي # سلافيا براغ التشيكي (19:55 بتوقيت مكة المكرمة).
- بوروسيا دورتموند الألماني # برشلونة الإسباني (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

المجموعة السابعة
- ليون الفرنسي # زينيت بطرسبورغ الروسي (19:55 بتوقيت مكة المكرمة).
- بنفيكا البرتغالي # لايبزيغ الألماني (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

المجموعة الخامسة
- نابولي الإيطالي # ليفربول الإنجليزي (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
- ريد بول سالزبورغ النمساوي # كي آر سي جينك البلجيكي (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

المجموعة الثامنة
- أياكس أمستردام الهولندي # ليل الفرنسي (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
- تشيلسي الإنجليزي # فالنسيا الإسباني (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
10:30 AM

دوري مجموعات أبطال أوروبا ينطلق الليلة بـ8 مباريات.. هنا مواعيدها

بوروسيا درتموند يستضيف برشلونة وليفربول في مواجهة مثيرة مع نابولي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
422

تُفتتح اليوم الثلاثاء، منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019، بإجراء 8 مباريات في أولى جولات دور المجموعات.
وفيما يلي جدول وتوقيت مباريات اليوم:

المجموعة السادسة
- إنتر ميلان الإيطالي # سلافيا براغ التشيكي (19:55 بتوقيت مكة المكرمة).
- بوروسيا دورتموند الألماني # برشلونة الإسباني (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

المجموعة السابعة
- ليون الفرنسي # زينيت بطرسبورغ الروسي (19:55 بتوقيت مكة المكرمة).
- بنفيكا البرتغالي # لايبزيغ الألماني (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

المجموعة الخامسة
- نابولي الإيطالي # ليفربول الإنجليزي (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
- ريد بول سالزبورغ النمساوي # كي آر سي جينك البلجيكي (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

المجموعة الثامنة
- أياكس أمستردام الهولندي # ليل الفرنسي (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
- تشيلسي الإنجليزي # فالنسيا الإسباني (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,630
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,902
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,844
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,373

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة