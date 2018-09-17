تُفتتح اليوم الثلاثاء، منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019، بإجراء 8 مباريات في أولى جولات دور المجموعات.
وفيما يلي جدول وتوقيت مباريات اليوم:
المجموعة السادسة
- إنتر ميلان الإيطالي # سلافيا براغ التشيكي (19:55 بتوقيت مكة المكرمة).
- بوروسيا دورتموند الألماني # برشلونة الإسباني (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
المجموعة السابعة
- ليون الفرنسي # زينيت بطرسبورغ الروسي (19:55 بتوقيت مكة المكرمة).
- بنفيكا البرتغالي # لايبزيغ الألماني (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
المجموعة الخامسة
- نابولي الإيطالي # ليفربول الإنجليزي (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
- ريد بول سالزبورغ النمساوي # كي آر سي جينك البلجيكي (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
المجموعة الثامنة
- أياكس أمستردام الهولندي # ليل الفرنسي (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
- تشيلسي الإنجليزي # فالنسيا الإسباني (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
دوري مجموعات أبطال أوروبا ينطلق الليلة بـ8 مباريات.. هنا مواعيدها
بوروسيا درتموند يستضيف برشلونة وليفربول في مواجهة مثيرة مع نابولي
تُفتتح اليوم الثلاثاء، منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019، بإجراء 8 مباريات في أولى جولات دور المجموعات.
وفيما يلي جدول وتوقيت مباريات اليوم:
المجموعة السادسة
- إنتر ميلان الإيطالي # سلافيا براغ التشيكي (19:55 بتوقيت مكة المكرمة).
- بوروسيا دورتموند الألماني # برشلونة الإسباني (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
المجموعة السابعة
- ليون الفرنسي # زينيت بطرسبورغ الروسي (19:55 بتوقيت مكة المكرمة).
- بنفيكا البرتغالي # لايبزيغ الألماني (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
المجموعة الخامسة
- نابولي الإيطالي # ليفربول الإنجليزي (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
- ريد بول سالزبورغ النمساوي # كي آر سي جينك البلجيكي (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
المجموعة الثامنة
- أياكس أمستردام الهولندي # ليل الفرنسي (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
- تشيلسي الإنجليزي # فالنسيا الإسباني (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
تُفتتح اليوم الثلاثاء، منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019، بإجراء 8 مباريات في أولى جولات دور المجموعات.
دوري مجموعات أبطال أوروبا ينطلق الليلة بـ8 مباريات.. هنا مواعيدها
بوروسيا درتموند يستضيف برشلونة وليفربول في مواجهة مثيرة مع نابولي
تُفتتح اليوم الثلاثاء، منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019، بإجراء 8 مباريات في أولى جولات دور المجموعات.
وفيما يلي جدول وتوقيت مباريات اليوم:
المجموعة السادسة
- إنتر ميلان الإيطالي # سلافيا براغ التشيكي (19:55 بتوقيت مكة المكرمة).
- بوروسيا دورتموند الألماني # برشلونة الإسباني (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
المجموعة السابعة
- ليون الفرنسي # زينيت بطرسبورغ الروسي (19:55 بتوقيت مكة المكرمة).
- بنفيكا البرتغالي # لايبزيغ الألماني (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
المجموعة الخامسة
- نابولي الإيطالي # ليفربول الإنجليزي (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
- ريد بول سالزبورغ النمساوي # كي آر سي جينك البلجيكي (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
المجموعة الثامنة
- أياكس أمستردام الهولندي # ليل الفرنسي (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
- تشيلسي الإنجليزي # فالنسيا الإسباني (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).