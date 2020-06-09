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عفيف .. شفاء أول 3 حالات من مصابي كورونا

من أصل 23 إصابة مؤكدة سجلتها الصحة

غادرت الحجر الصحي ثلاث حالات من مصابي فيروس كورونا بمحافظة عفيف، بعد شفائهم، حيث تعد هذه الحالات من أوائل الحالات التي تتعافى من "المرض" في المحافظة.

وودعت الطواقم الطبية والفنية المشرفة على الحجر الصحي الحالات المتعافية بالورود بعد أن أكملوا الفحوصات والإجراءات الطبية، وهم بكامل صحتهم وعافيتهم.

يذكر أن محافظة عفيف، سجلت 23 حالة مؤكدة مصابة بـ (كوفيد-19) خلال الفترة الماضية وجميع الحالات المتبقية تتلقى الرعاية الطبية.

فيروس كورونا الجديد محافظة عفيف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عفيف .. شفاء أول 3 حالات من مصابي كورونا
سبق

غادرت الحجر الصحي ثلاث حالات من مصابي فيروس كورونا بمحافظة عفيف، بعد شفائهم، حيث تعد هذه الحالات من أوائل الحالات التي تتعافى من "المرض" في المحافظة.

وودعت الطواقم الطبية والفنية المشرفة على الحجر الصحي الحالات المتعافية بالورود بعد أن أكملوا الفحوصات والإجراءات الطبية، وهم بكامل صحتهم وعافيتهم.

يذكر أن محافظة عفيف، سجلت 23 حالة مؤكدة مصابة بـ (كوفيد-19) خلال الفترة الماضية وجميع الحالات المتبقية تتلقى الرعاية الطبية.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
09:03 AM

عفيف .. شفاء أول 3 حالات من مصابي كورونا

من أصل 23 إصابة مؤكدة سجلتها الصحة

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
787

غادرت الحجر الصحي ثلاث حالات من مصابي فيروس كورونا بمحافظة عفيف، بعد شفائهم، حيث تعد هذه الحالات من أوائل الحالات التي تتعافى من "المرض" في المحافظة.

وودعت الطواقم الطبية والفنية المشرفة على الحجر الصحي الحالات المتعافية بالورود بعد أن أكملوا الفحوصات والإجراءات الطبية، وهم بكامل صحتهم وعافيتهم.

يذكر أن محافظة عفيف، سجلت 23 حالة مؤكدة مصابة بـ (كوفيد-19) خلال الفترة الماضية وجميع الحالات المتبقية تتلقى الرعاية الطبية.

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