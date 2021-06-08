النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مركز التحكيم التجاري ينشر تقريرًا عن المملكة في أهم منصة دولية: السعودية تعيش"نقلة نوعية"

على صعيد إرساء أسس راسخة لصناعة بدائل تسوية المنازعات وشق طرق بديلة نحو العدالة الناجزة

أكد المركز السعودي للتحكيم التجاري أن المملكة تعيش نقلة نوعية على صعيد إرساء أسس راسخة لصناعة بدائل تسوية المنازعات، وشق طرق بديلة نحو العدالة الناجزة، في إطار إرادة نافذة من لدن حكومة المملكة وقيادتها الرشيدة لبناء بيئة صديقة للمستثمرين وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

جاء ذلك في ثنايا تقرير مطوَّل أعده المركز السعودي للتحكيم التجاري ونشره في نسخة عام 2021 من التقرير السنوي (التحكيم في الشرق الأوسط وأفريقيا) الذي تصدره "مجلة التحكيم العالمية - Global Arbitration Review (GAR)"، المنصة الإعلامية الدولية المختصة والأهم والأكثر تأثيراً عالمياً في التحكيم وبدائل تسوية المنازعات؛ حيث يستقي منها ممارسو الصناعة، من مراكز تحكيم ومكاتب محاماة وشركات كبرى، أبرز المستجدات والتطورات على المستوى العالمي.

وعرَض التقرير على نحوٍ مفصل الكيفية التي تسهم بها بدائل تسوية المنازعات في تيسير الوصول إلى العدالة الناجزة بالمملكة، والمنوال الذي سارت عليه حكومة المملكة من أجل المواءمة بين منظومة تشريعاتها الوطنية وأفضل المعايير والممارسات الدولية، والفاعلين الرئيسيين في إرساء أسس راسخة لهذه الصناعة.

وذكر المركز في تقريره أن المستوى المتقدم الذي بلغته هذه الصناعة على وجه عام وصناعة التحكيم المؤسسي على نحو خاص؛ كان ثمرة جُهد رسمي شامل بين الأطراف ذات العلاقة، ارتكز على أربعة مرتكزات رئيسة هي: إصلاح تشريعي وإجرائي، وتنويعُ بدائل تسوية المنازعات في مختلف قطاعات الأعمال، ودعم قضائي في إنفاذ القرارات الناتجة عن بدائل التسوية، وريادة مؤسسية قادها المركز في طرح منظومة من الخدمات والبدائل ذات القوة المعيارية وعلى مستوى عالمي.

وأفاد التقرير أن دعم المنظومة العدلية، وعلى رأسها وزارة العدل، كان له أعظم الأثر في دفع عجلة تقدم هذه الصناعة؛ تمثَّل ذلك في تبني مؤسسات القضاء لبدائل تسوية المنازعات، وتفعيل الوساطة والمصالحة بديلاً ودّيًا لتسوية النزاع قبل التقاضي، وتعزيز إنفاذ ما ينتج عن بدائل التسوية وعلى رأسها التحكيم والوساطة إلى قرارات نافذة.

وأشار إلى أن الأنظمة السعودية ذات العلاقة شهدت سلسلة من الإصلاحات التشريعية، لتكون البيئة القانونية في المملكة حاضنة وداعمة لصناعة بدائل تسوية المنازعات، بدءاً من صدور نظام التحكيم في نسخته الجديدة، مروراً بأنظمة الامتياز التجاري، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ونظام المحاكم التجارية، وتوقيع المملكة على اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة.

وأكد المركز السعودي للتحكيم التجاري أن الجهد الـمُنسَّق المبذول على المستوى التشريعي وعلى مستوى المبادرات المنفذة في جميع المجالات؛ يعكس التزام المملكة بالاستثمار العميق في بدائل تسوية المنازعات التجارية، بما ينعكس إيجابياً على نمو بيئة المال والأعمال، ويسهم في بناء بيئة آمنة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

المركز السعودي للتحكيم التجاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مركز التحكيم التجاري ينشر تقريرًا عن المملكة في أهم منصة دولية: السعودية تعيش"نقلة نوعية"
سبق

أكد المركز السعودي للتحكيم التجاري أن المملكة تعيش نقلة نوعية على صعيد إرساء أسس راسخة لصناعة بدائل تسوية المنازعات، وشق طرق بديلة نحو العدالة الناجزة، في إطار إرادة نافذة من لدن حكومة المملكة وقيادتها الرشيدة لبناء بيئة صديقة للمستثمرين وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

جاء ذلك في ثنايا تقرير مطوَّل أعده المركز السعودي للتحكيم التجاري ونشره في نسخة عام 2021 من التقرير السنوي (التحكيم في الشرق الأوسط وأفريقيا) الذي تصدره "مجلة التحكيم العالمية - Global Arbitration Review (GAR)"، المنصة الإعلامية الدولية المختصة والأهم والأكثر تأثيراً عالمياً في التحكيم وبدائل تسوية المنازعات؛ حيث يستقي منها ممارسو الصناعة، من مراكز تحكيم ومكاتب محاماة وشركات كبرى، أبرز المستجدات والتطورات على المستوى العالمي.

وعرَض التقرير على نحوٍ مفصل الكيفية التي تسهم بها بدائل تسوية المنازعات في تيسير الوصول إلى العدالة الناجزة بالمملكة، والمنوال الذي سارت عليه حكومة المملكة من أجل المواءمة بين منظومة تشريعاتها الوطنية وأفضل المعايير والممارسات الدولية، والفاعلين الرئيسيين في إرساء أسس راسخة لهذه الصناعة.

وذكر المركز في تقريره أن المستوى المتقدم الذي بلغته هذه الصناعة على وجه عام وصناعة التحكيم المؤسسي على نحو خاص؛ كان ثمرة جُهد رسمي شامل بين الأطراف ذات العلاقة، ارتكز على أربعة مرتكزات رئيسة هي: إصلاح تشريعي وإجرائي، وتنويعُ بدائل تسوية المنازعات في مختلف قطاعات الأعمال، ودعم قضائي في إنفاذ القرارات الناتجة عن بدائل التسوية، وريادة مؤسسية قادها المركز في طرح منظومة من الخدمات والبدائل ذات القوة المعيارية وعلى مستوى عالمي.

وأفاد التقرير أن دعم المنظومة العدلية، وعلى رأسها وزارة العدل، كان له أعظم الأثر في دفع عجلة تقدم هذه الصناعة؛ تمثَّل ذلك في تبني مؤسسات القضاء لبدائل تسوية المنازعات، وتفعيل الوساطة والمصالحة بديلاً ودّيًا لتسوية النزاع قبل التقاضي، وتعزيز إنفاذ ما ينتج عن بدائل التسوية وعلى رأسها التحكيم والوساطة إلى قرارات نافذة.

وأشار إلى أن الأنظمة السعودية ذات العلاقة شهدت سلسلة من الإصلاحات التشريعية، لتكون البيئة القانونية في المملكة حاضنة وداعمة لصناعة بدائل تسوية المنازعات، بدءاً من صدور نظام التحكيم في نسخته الجديدة، مروراً بأنظمة الامتياز التجاري، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ونظام المحاكم التجارية، وتوقيع المملكة على اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة.

وأكد المركز السعودي للتحكيم التجاري أن الجهد الـمُنسَّق المبذول على المستوى التشريعي وعلى مستوى المبادرات المنفذة في جميع المجالات؛ يعكس التزام المملكة بالاستثمار العميق في بدائل تسوية المنازعات التجارية، بما ينعكس إيجابياً على نمو بيئة المال والأعمال، ويسهم في بناء بيئة آمنة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
03:32 PM

مركز التحكيم التجاري ينشر تقريرًا عن المملكة في أهم منصة دولية: السعودية تعيش"نقلة نوعية"

على صعيد إرساء أسس راسخة لصناعة بدائل تسوية المنازعات وشق طرق بديلة نحو العدالة الناجزة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
352

أكد المركز السعودي للتحكيم التجاري أن المملكة تعيش نقلة نوعية على صعيد إرساء أسس راسخة لصناعة بدائل تسوية المنازعات، وشق طرق بديلة نحو العدالة الناجزة، في إطار إرادة نافذة من لدن حكومة المملكة وقيادتها الرشيدة لبناء بيئة صديقة للمستثمرين وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

جاء ذلك في ثنايا تقرير مطوَّل أعده المركز السعودي للتحكيم التجاري ونشره في نسخة عام 2021 من التقرير السنوي (التحكيم في الشرق الأوسط وأفريقيا) الذي تصدره "مجلة التحكيم العالمية - Global Arbitration Review (GAR)"، المنصة الإعلامية الدولية المختصة والأهم والأكثر تأثيراً عالمياً في التحكيم وبدائل تسوية المنازعات؛ حيث يستقي منها ممارسو الصناعة، من مراكز تحكيم ومكاتب محاماة وشركات كبرى، أبرز المستجدات والتطورات على المستوى العالمي.

وعرَض التقرير على نحوٍ مفصل الكيفية التي تسهم بها بدائل تسوية المنازعات في تيسير الوصول إلى العدالة الناجزة بالمملكة، والمنوال الذي سارت عليه حكومة المملكة من أجل المواءمة بين منظومة تشريعاتها الوطنية وأفضل المعايير والممارسات الدولية، والفاعلين الرئيسيين في إرساء أسس راسخة لهذه الصناعة.

وذكر المركز في تقريره أن المستوى المتقدم الذي بلغته هذه الصناعة على وجه عام وصناعة التحكيم المؤسسي على نحو خاص؛ كان ثمرة جُهد رسمي شامل بين الأطراف ذات العلاقة، ارتكز على أربعة مرتكزات رئيسة هي: إصلاح تشريعي وإجرائي، وتنويعُ بدائل تسوية المنازعات في مختلف قطاعات الأعمال، ودعم قضائي في إنفاذ القرارات الناتجة عن بدائل التسوية، وريادة مؤسسية قادها المركز في طرح منظومة من الخدمات والبدائل ذات القوة المعيارية وعلى مستوى عالمي.

وأفاد التقرير أن دعم المنظومة العدلية، وعلى رأسها وزارة العدل، كان له أعظم الأثر في دفع عجلة تقدم هذه الصناعة؛ تمثَّل ذلك في تبني مؤسسات القضاء لبدائل تسوية المنازعات، وتفعيل الوساطة والمصالحة بديلاً ودّيًا لتسوية النزاع قبل التقاضي، وتعزيز إنفاذ ما ينتج عن بدائل التسوية وعلى رأسها التحكيم والوساطة إلى قرارات نافذة.

وأشار إلى أن الأنظمة السعودية ذات العلاقة شهدت سلسلة من الإصلاحات التشريعية، لتكون البيئة القانونية في المملكة حاضنة وداعمة لصناعة بدائل تسوية المنازعات، بدءاً من صدور نظام التحكيم في نسخته الجديدة، مروراً بأنظمة الامتياز التجاري، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ونظام المحاكم التجارية، وتوقيع المملكة على اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة.

وأكد المركز السعودي للتحكيم التجاري أن الجهد الـمُنسَّق المبذول على المستوى التشريعي وعلى مستوى المبادرات المنفذة في جميع المجالات؛ يعكس التزام المملكة بالاستثمار العميق في بدائل تسوية المنازعات التجارية، بما ينعكس إيجابياً على نمو بيئة المال والأعمال، ويسهم في بناء بيئة آمنة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,410
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,959
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,994
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,636

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

بندر مغرم الشهري
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة