"القرني" لرتبة رقيب بسجون مكة
صدر قرار مدير عام السجون بترقية عيسى بن أحمد معيض القرني؛ إلى رتبة رقيب في إدارة السجون بمنطقة مكة المكرمة - إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمراقبة المخزون.
فيما عبّر "القرني" عن شكره لله - عز وجل - سائلاً الله تعالى أن تكون عونًا له في أداء مهمته العملية لخدمة هذا البلد الغالي في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
"القرني" لرتبة رقيب بسجون مكة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-06-19
صدر قرار مدير عام السجون بترقية عيسى بن أحمد معيض القرني؛ إلى رتبة رقيب في إدارة السجون بمنطقة مكة المكرمة - إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمراقبة المخزون.
فيما عبّر "القرني" عن شكره لله - عز وجل - سائلاً الله تعالى أن تكون عونًا له في أداء مهمته العملية لخدمة هذا البلد الغالي في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
11:04 PM
"القرني" لرتبة رقيب بسجون مكة
صدر قرار مدير عام السجون بترقية عيسى بن أحمد معيض القرني؛ إلى رتبة رقيب في إدارة السجون بمنطقة مكة المكرمة - إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمراقبة المخزون.
فيما عبّر "القرني" عن شكره لله - عز وجل - سائلاً الله تعالى أن تكون عونًا له في أداء مهمته العملية لخدمة هذا البلد الغالي في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.