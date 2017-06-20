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"القرني" لرتبة رقيب بسجون مكة

صدر قرار مدير عام السجون بترقية عيسى بن أحمد معيض القرني؛ إلى رتبة رقيب في إدارة السجون بمنطقة مكة المكرمة - إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمراقبة المخزون.

فيما عبّر "القرني" عن شكره لله - عز وجل - سائلاً الله تعالى أن تكون عونًا له في أداء مهمته العملية لخدمة هذا البلد الغالي في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

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"القرني" لرتبة رقيب بسجون مكة
سبق

صدر قرار مدير عام السجون بترقية عيسى بن أحمد معيض القرني؛ إلى رتبة رقيب في إدارة السجون بمنطقة مكة المكرمة - إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمراقبة المخزون.

فيما عبّر "القرني" عن شكره لله - عز وجل - سائلاً الله تعالى أن تكون عونًا له في أداء مهمته العملية لخدمة هذا البلد الغالي في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
11:04 PM

"القرني" لرتبة رقيب بسجون مكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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صدر قرار مدير عام السجون بترقية عيسى بن أحمد معيض القرني؛ إلى رتبة رقيب في إدارة السجون بمنطقة مكة المكرمة - إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمراقبة المخزون.

فيما عبّر "القرني" عن شكره لله - عز وجل - سائلاً الله تعالى أن تكون عونًا له في أداء مهمته العملية لخدمة هذا البلد الغالي في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

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