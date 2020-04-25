برئاسة "آل الشيخ".. مجلس هيئة الولاية على أموال القاصرين يعقد اجتماعًا "عن بُعد"
اعتمد الهيكل التنظيمي الجديد والخطة الاستراتيجية لعام 2020م
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، اجتماعه عبر التواصل المرئي، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وحضور أعضاء المجلس ورئيس الهيئة.
وناقش خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتم اعتماد الحساب الختامي وتقرير المحاسب الخارجي للعام المالي 2018م، واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، واعتماد الخطة الاستراتيجية لعام 2020م.
برئاسة "آل الشيخ".. مجلس هيئة الولاية على أموال القاصرين يعقد اجتماعًا "عن بُعد"
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-04-25
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، اجتماعه عبر التواصل المرئي، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وحضور أعضاء المجلس ورئيس الهيئة.
وناقش خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتم اعتماد الحساب الختامي وتقرير المحاسب الخارجي للعام المالي 2018م، واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، واعتماد الخطة الاستراتيجية لعام 2020م.
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
10:16 AM
برئاسة "آل الشيخ".. مجلس هيئة الولاية على أموال القاصرين يعقد اجتماعًا "عن بُعد"
اعتمد الهيكل التنظيمي الجديد والخطة الاستراتيجية لعام 2020م
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، اجتماعه عبر التواصل المرئي، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وحضور أعضاء المجلس ورئيس الهيئة.
وناقش خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتم اعتماد الحساب الختامي وتقرير المحاسب الخارجي للعام المالي 2018م، واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، واعتماد الخطة الاستراتيجية لعام 2020م.