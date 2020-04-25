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برئاسة "آل الشيخ".. مجلس هيئة الولاية على أموال القاصرين يعقد اجتماعًا "عن بُعد"

اعتمد الهيكل التنظيمي الجديد والخطة الاستراتيجية لعام 2020م

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، اجتماعه عبر التواصل المرئي، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وحضور أعضاء المجلس ورئيس الهيئة.

وناقش خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتم اعتماد الحساب الختامي وتقرير المحاسب الخارجي للعام المالي 2018م، واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، واعتماد الخطة الاستراتيجية لعام 2020م.

الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برئاسة "آل الشيخ".. مجلس هيئة الولاية على أموال القاصرين يعقد اجتماعًا "عن بُعد"
سبق

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، اجتماعه عبر التواصل المرئي، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وحضور أعضاء المجلس ورئيس الهيئة.

وناقش خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتم اعتماد الحساب الختامي وتقرير المحاسب الخارجي للعام المالي 2018م، واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، واعتماد الخطة الاستراتيجية لعام 2020م.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
10:16 AM

برئاسة "آل الشيخ".. مجلس هيئة الولاية على أموال القاصرين يعقد اجتماعًا "عن بُعد"

اعتمد الهيكل التنظيمي الجديد والخطة الاستراتيجية لعام 2020م

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
4,728

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، اجتماعه عبر التواصل المرئي، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وحضور أعضاء المجلس ورئيس الهيئة.

وناقش خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتم اعتماد الحساب الختامي وتقرير المحاسب الخارجي للعام المالي 2018م، واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، واعتماد الخطة الاستراتيجية لعام 2020م.

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