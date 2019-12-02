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أمانة عسير تُفشل مخططات لصوص الأراضي.. استعادت قرابة مليوني م2 خلال شهر

الحميدي: التعدي على أملاك الدولة يعرقل حركة التنمية ويُخل بالتخطيط العمراني

كشفت أمانة منطقة عسير عن إزالة تعديات طالت أكثر من 1.900.000مليون م2 من الأراضي الحكومية في مدينة أبها خلال الشهر الماضي.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة أزالت الاعتداءات التي أحدثها المخالفون على الأراضي الحكومية، مشددًا على أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين، وفقًا للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأشار إلى أنه تم إزالة تلك الإحداثات التي قدرت بمساحة 1.980.000 مليون م2 بعد أن حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات متنوعة، دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية، منوهًا بأن الأمانة لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين.

وأكد "الحميدي" أن الأمانة ستواصل حملاتها الرقابية على كل المواقع بمنطقة عسير وسيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين.


وحذر من خطورة التعدي على الأراضي الحكومية، لما في ذلك من عرقلة لحركة التنمية في عسير، وإخلال بالتخطيط العمراني بها.

وتأتي تلك الأعمال ضمن جهود أمانة منطقة عسير المستمرة بتوجيه من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

عسير أمانة عسير إزالة تعديات الأراضي الحكومية أمين عسير وليد الحميدي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمانة عسير تُفشل مخططات لصوص الأراضي.. استعادت قرابة مليوني م2 خلال شهر
سبق

كشفت أمانة منطقة عسير عن إزالة تعديات طالت أكثر من 1.900.000مليون م2 من الأراضي الحكومية في مدينة أبها خلال الشهر الماضي.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة أزالت الاعتداءات التي أحدثها المخالفون على الأراضي الحكومية، مشددًا على أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين، وفقًا للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأشار إلى أنه تم إزالة تلك الإحداثات التي قدرت بمساحة 1.980.000 مليون م2 بعد أن حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات متنوعة، دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية، منوهًا بأن الأمانة لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين.

وأكد "الحميدي" أن الأمانة ستواصل حملاتها الرقابية على كل المواقع بمنطقة عسير وسيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين.


وحذر من خطورة التعدي على الأراضي الحكومية، لما في ذلك من عرقلة لحركة التنمية في عسير، وإخلال بالتخطيط العمراني بها.

وتأتي تلك الأعمال ضمن جهود أمانة منطقة عسير المستمرة بتوجيه من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
01:44 AM

أمانة عسير تُفشل مخططات لصوص الأراضي.. استعادت قرابة مليوني م2 خلال شهر

الحميدي: التعدي على أملاك الدولة يعرقل حركة التنمية ويُخل بالتخطيط العمراني

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محمد طيران - عسير
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كشفت أمانة منطقة عسير عن إزالة تعديات طالت أكثر من 1.900.000مليون م2 من الأراضي الحكومية في مدينة أبها خلال الشهر الماضي.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة أزالت الاعتداءات التي أحدثها المخالفون على الأراضي الحكومية، مشددًا على أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين، وفقًا للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأشار إلى أنه تم إزالة تلك الإحداثات التي قدرت بمساحة 1.980.000 مليون م2 بعد أن حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات متنوعة، دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية، منوهًا بأن الأمانة لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين.

وأكد "الحميدي" أن الأمانة ستواصل حملاتها الرقابية على كل المواقع بمنطقة عسير وسيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين.


وحذر من خطورة التعدي على الأراضي الحكومية، لما في ذلك من عرقلة لحركة التنمية في عسير، وإخلال بالتخطيط العمراني بها.

وتأتي تلك الأعمال ضمن جهود أمانة منطقة عسير المستمرة بتوجيه من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

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