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"أمانة المدينة" تواصل أعمال الصيانة للطرق على مساحة أكثر من 1.3 مليون متر مربع

بلغت الأرصفة المصانة 45 ألف م2.. ونفذت 34 مطباً مطابقاً للشروط

قامت أمانة المدينة المنورة بأعمال صيانة الطرق والأرصفة والشوارع الفرعية ومتطلبات السلامة المرورية، حيث تم صيانة عدة طرق رئيسية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.

وفي التفاصيل، شملت عمليات الصيانة مدخل الصالة الغربية للمطار وطريق الحكم بن متعب بالعزيزية وطريق سعد بن خيثمة "أمام مستشفى الولادة" وتقاطعه مع طريق سيدنا علي بن أبي طالب "رضي الله عنه" وطريق الحارث بن حاطب القرشي وعدة طرق رئيسية بمخطط الملك فهد.

وتواصل وكالة المشاريع أعمال الصيانة في أحياء المدينة منها حي الفيصلية وجزء من حي بئر عثمان والراية والخالدية، وجزء من حي الإسكان بالإضافة إلى حي المبعوث وشارع عمير بن عوف "حي الدفاع" وجزء من طريق العيون وجزء من طريق سلطانة ومخطط الشريف منصور وشارع سليم بن عمرو وبلغت المساحات المصانة 1.327.312م2.

وبلغت مساحات الأرصفة المصانة 45,000 م2، بالإضافة إلى مساحة الصيانة بالطرق في الضواحي ببلدية المليليح 25,000 م2، وتم صيانة حواجز معدنية بطول 825 متراً للحد من عبور المشاة من غير المواقع المخصصة، وبلغ عدد اللوحات المصانة 82 لوحة، كما تم تنفيذ عدد 34 مطباً مطابقاً للشروط والمواصفات وذلك في إطار أعمال السلامة المرورية.

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"أمانة المدينة" تواصل أعمال الصيانة للطرق على مساحة أكثر من 1.3 مليون متر مربع
سبق

قامت أمانة المدينة المنورة بأعمال صيانة الطرق والأرصفة والشوارع الفرعية ومتطلبات السلامة المرورية، حيث تم صيانة عدة طرق رئيسية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.

وفي التفاصيل، شملت عمليات الصيانة مدخل الصالة الغربية للمطار وطريق الحكم بن متعب بالعزيزية وطريق سعد بن خيثمة "أمام مستشفى الولادة" وتقاطعه مع طريق سيدنا علي بن أبي طالب "رضي الله عنه" وطريق الحارث بن حاطب القرشي وعدة طرق رئيسية بمخطط الملك فهد.

وتواصل وكالة المشاريع أعمال الصيانة في أحياء المدينة منها حي الفيصلية وجزء من حي بئر عثمان والراية والخالدية، وجزء من حي الإسكان بالإضافة إلى حي المبعوث وشارع عمير بن عوف "حي الدفاع" وجزء من طريق العيون وجزء من طريق سلطانة ومخطط الشريف منصور وشارع سليم بن عمرو وبلغت المساحات المصانة 1.327.312م2.

وبلغت مساحات الأرصفة المصانة 45,000 م2، بالإضافة إلى مساحة الصيانة بالطرق في الضواحي ببلدية المليليح 25,000 م2، وتم صيانة حواجز معدنية بطول 825 متراً للحد من عبور المشاة من غير المواقع المخصصة، وبلغ عدد اللوحات المصانة 82 لوحة، كما تم تنفيذ عدد 34 مطباً مطابقاً للشروط والمواصفات وذلك في إطار أعمال السلامة المرورية.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
10:55 PM

"أمانة المدينة" تواصل أعمال الصيانة للطرق على مساحة أكثر من 1.3 مليون متر مربع

بلغت الأرصفة المصانة 45 ألف م2.. ونفذت 34 مطباً مطابقاً للشروط

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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قامت أمانة المدينة المنورة بأعمال صيانة الطرق والأرصفة والشوارع الفرعية ومتطلبات السلامة المرورية، حيث تم صيانة عدة طرق رئيسية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.

وفي التفاصيل، شملت عمليات الصيانة مدخل الصالة الغربية للمطار وطريق الحكم بن متعب بالعزيزية وطريق سعد بن خيثمة "أمام مستشفى الولادة" وتقاطعه مع طريق سيدنا علي بن أبي طالب "رضي الله عنه" وطريق الحارث بن حاطب القرشي وعدة طرق رئيسية بمخطط الملك فهد.

وتواصل وكالة المشاريع أعمال الصيانة في أحياء المدينة منها حي الفيصلية وجزء من حي بئر عثمان والراية والخالدية، وجزء من حي الإسكان بالإضافة إلى حي المبعوث وشارع عمير بن عوف "حي الدفاع" وجزء من طريق العيون وجزء من طريق سلطانة ومخطط الشريف منصور وشارع سليم بن عمرو وبلغت المساحات المصانة 1.327.312م2.

وبلغت مساحات الأرصفة المصانة 45,000 م2، بالإضافة إلى مساحة الصيانة بالطرق في الضواحي ببلدية المليليح 25,000 م2، وتم صيانة حواجز معدنية بطول 825 متراً للحد من عبور المشاة من غير المواقع المخصصة، وبلغ عدد اللوحات المصانة 82 لوحة، كما تم تنفيذ عدد 34 مطباً مطابقاً للشروط والمواصفات وذلك في إطار أعمال السلامة المرورية.

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