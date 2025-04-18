النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
ضمن إجراءات احترازية صحية إضافية.. على مدار 24 ساعة بدءاً من اليوم وحتى إشعار آخر

"الداخلية" تعلن عزل حيي "الفيصلية" و"الفاضلية" في الأحساء ومنع التجول والدخول والخروج منهما

الجزائر.. قرار خلال أيام باستئناف الدوري بدون جماهير

بعد أن توقف النشاط الرياضي في مارس بسبب "كورونا"

قال الاتحاد الجزائري إن فكرة استكمال البطولات المحلية واردة خلال الأيام القريبة، ولكن بدون حضور الجمهور، بعد أن توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكانت وزارة الشباب والرياضة في الجزائر قد أصدرت قراراً بتمديد تعليق كافة المنافسات الرياضية حتى 19 أبريل، وفي حال عودة النشاط الرياضي فإن دوري كرة القدم سيستأنف ولكن يقتصر الحضور على اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية (بدون جماهير).

الجدير بالذكر أن فريق شباب بلوزداد يتصدر دوري الدرجة الأولى برصيد 40 نقطة، قبل توقف المسابقة، بفارق 3 نقاط عن الوصيف وفاق سطيف ومولودية الجزائر.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
الجزائر.. قرار خلال أيام باستئناف الدوري بدون جماهير
سبق

قال الاتحاد الجزائري إن فكرة استكمال البطولات المحلية واردة خلال الأيام القريبة، ولكن بدون حضور الجمهور، بعد أن توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكانت وزارة الشباب والرياضة في الجزائر قد أصدرت قراراً بتمديد تعليق كافة المنافسات الرياضية حتى 19 أبريل، وفي حال عودة النشاط الرياضي فإن دوري كرة القدم سيستأنف ولكن يقتصر الحضور على اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية (بدون جماهير).

الجدير بالذكر أن فريق شباب بلوزداد يتصدر دوري الدرجة الأولى برصيد 40 نقطة، قبل توقف المسابقة، بفارق 3 نقاط عن الوصيف وفاق سطيف ومولودية الجزائر.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
02:16 PM

الجزائر.. قرار خلال أيام باستئناف الدوري بدون جماهير

بعد أن توقف النشاط الرياضي في مارس بسبب "كورونا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
623

قال الاتحاد الجزائري إن فكرة استكمال البطولات المحلية واردة خلال الأيام القريبة، ولكن بدون حضور الجمهور، بعد أن توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكانت وزارة الشباب والرياضة في الجزائر قد أصدرت قراراً بتمديد تعليق كافة المنافسات الرياضية حتى 19 أبريل، وفي حال عودة النشاط الرياضي فإن دوري كرة القدم سيستأنف ولكن يقتصر الحضور على اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية (بدون جماهير).

الجدير بالذكر أن فريق شباب بلوزداد يتصدر دوري الدرجة الأولى برصيد 40 نقطة، قبل توقف المسابقة، بفارق 3 نقاط عن الوصيف وفاق سطيف ومولودية الجزائر.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,318
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,711
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,246
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,363

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة