شاهد .. لوحات طبيعية خلابة رسمتها الأمطار وسط كثبان "روضة أبا سمري"

وثّقتها عدسة أمين الراشد الطائرة .. وتبعد عن مدينة الرياض 150 كم

ملأت مياه الأمطار روضة "أبا سمري" شرق مركز أثيثية بمحافظة مرات، وسط اهتمام الأهالي بها، حيث إنهم على موعد مميز مع بحيرة طبيعية محفوفة بالكثبان الرملية التي تحيط بها من الجهتين الشرقية والجنوبية.

وتقع الروضة غرب مركز أثيثية وشمال مركز ثرمداء على ضفاف النفود وتبعد عن مدينة الرياض 150 كلم، ويمكن الوصول إليها عن طريق (صلبوخ - حريملاء - القصب - ثرمداء - أثيثية)، أو عن طريق (ضرما - مرات - أثيثية).

المصوّر أمين الراشد؛ رصد بكاميرته الطائرة امتلاء الروضة بالمياه، والمناظر الطبيعية الخلابة التي شكّلتها المياه داخل الكثبان الرملية الذهبية.