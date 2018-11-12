النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. لوحات طبيعية خلابة رسمتها الأمطار وسط كثبان "روضة أبا سمري"

وثّقتها عدسة أمين الراشد الطائرة .. وتبعد عن مدينة الرياض 150 كم

ملأت مياه الأمطار روضة "أبا سمري" شرق مركز أثيثية بمحافظة مرات، وسط اهتمام الأهالي بها، حيث إنهم على موعد مميز مع بحيرة طبيعية محفوفة بالكثبان الرملية التي تحيط بها من الجهتين الشرقية والجنوبية.

وتقع الروضة غرب مركز أثيثية وشمال مركز ثرمداء على ضفاف النفود وتبعد عن مدينة الرياض 150 كلم، ويمكن الوصول إليها عن طريق (صلبوخ - حريملاء - القصب - ثرمداء - أثيثية)، أو عن طريق (ضرما - مرات - أثيثية).

المصوّر أمين الراشد؛ رصد بكاميرته الطائرة امتلاء الروضة بالمياه، والمناظر الطبيعية الخلابة التي شكّلتها المياه داخل الكثبان الرملية الذهبية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. لوحات طبيعية خلابة رسمتها الأمطار وسط كثبان "روضة أبا سمري"
سبق

ملأت مياه الأمطار روضة "أبا سمري" شرق مركز أثيثية بمحافظة مرات، وسط اهتمام الأهالي بها، حيث إنهم على موعد مميز مع بحيرة طبيعية محفوفة بالكثبان الرملية التي تحيط بها من الجهتين الشرقية والجنوبية.

وتقع الروضة غرب مركز أثيثية وشمال مركز ثرمداء على ضفاف النفود وتبعد عن مدينة الرياض 150 كلم، ويمكن الوصول إليها عن طريق (صلبوخ - حريملاء - القصب - ثرمداء - أثيثية)، أو عن طريق (ضرما - مرات - أثيثية).

المصوّر أمين الراشد؛ رصد بكاميرته الطائرة امتلاء الروضة بالمياه، والمناظر الطبيعية الخلابة التي شكّلتها المياه داخل الكثبان الرملية الذهبية.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
08:22 AM

شاهد .. لوحات طبيعية خلابة رسمتها الأمطار وسط كثبان "روضة أبا سمري"

وثّقتها عدسة أمين الراشد الطائرة .. وتبعد عن مدينة الرياض 150 كم

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
1
6,724

ملأت مياه الأمطار روضة "أبا سمري" شرق مركز أثيثية بمحافظة مرات، وسط اهتمام الأهالي بها، حيث إنهم على موعد مميز مع بحيرة طبيعية محفوفة بالكثبان الرملية التي تحيط بها من الجهتين الشرقية والجنوبية.

وتقع الروضة غرب مركز أثيثية وشمال مركز ثرمداء على ضفاف النفود وتبعد عن مدينة الرياض 150 كلم، ويمكن الوصول إليها عن طريق (صلبوخ - حريملاء - القصب - ثرمداء - أثيثية)، أو عن طريق (ضرما - مرات - أثيثية).

المصوّر أمين الراشد؛ رصد بكاميرته الطائرة امتلاء الروضة بالمياه، والمناظر الطبيعية الخلابة التي شكّلتها المياه داخل الكثبان الرملية الذهبية.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,438
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,717
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,193
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,311

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة