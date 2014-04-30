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"عبداللطيف جميل" يحصد جائزتَي التميز بخدمة العملاء والمبيعات والتسويق

من شركة "تويوتا موتور كوربوريشن" وللسنة الثامنة على التوالي

منحت شركة "تويوتا موتور كوربوريشن" عبداللطيف جميل للسيارات اثنتين من أكثر الجوائز المرموقة التي تمنحها الشركة اليابانية على مستوى العالم، لتكون هاتان الجائزتان وساماً جديداً لشركة عبداللطيف جميل للسيارات للسنة الثامنة على التوالي؛ تقديراً لإنجازات الشركة بصفتها الموزّع المعتمد لتويوتا في المملكة العربية السعودية.

ومنحت تويوتا عبداللطيف جميل للسيارات، شريكتها في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 60 عاماً، "جائزة التميز في المبيعات والتسويق"، و"جائزة الأداء الاستثنائي في خدمة العملاء المتميزة"، والمعروفة أيضاً باسم "الجائزة الذهبية"، وقد حازت عبداللطيف جميل على هذه الجائزة بصورة متتالية سنوياً منذ 2010.

وتسلّم الجائزة "حسن محمد جميل" نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة عبداللطيف جميل، وذلك خلال فعالية خاصة نظّمتها شركة "تويوتا موتور كوربوريشن" في المقر الرئيس للشركة في طوكيو - اليابان.

وقدّم الجوائز كبير المسؤولين الإداريين في شركة تويوتا موتور كوربوريشن "السيد نوبوهيكو موراكامي".

وفي تصريح له عن الجائزتين، عبّر حسن محمد جميل عن سعادة جميع العاملين في عبداللطيف جميل للسيارات، على هذا التقدير المشرف باستحقاق هاتين الجائزتين من تويوتا موتور كوربوريشن".

ووصف جميل الجائزتين بأنهما شهادة على مدى التزام العاملين في عبداللطيف جميل للسيارات تجاه الاستمرار في تقديم أفضل مستوى من الخدمات المتميزة والتركيز على مبدأ: الضيوف أولاً".

وأضاف: أنهم يعملون بثبات على التطوير والتحسين المستمر، لافتًا إلى أن هذه الجوائز تأتي تقديراً من شركة تويوتا العالمية لما حققوه، وتحفّزنا على مزيد من التطوير المستمر والسعي نحو التميز الدائم في جميع ما يقدمونه في عبداللطيف جميل للسيارات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عبداللطيف جميل" يحصد جائزتَي التميز بخدمة العملاء والمبيعات والتسويق
سبق

منحت شركة "تويوتا موتور كوربوريشن" عبداللطيف جميل للسيارات اثنتين من أكثر الجوائز المرموقة التي تمنحها الشركة اليابانية على مستوى العالم، لتكون هاتان الجائزتان وساماً جديداً لشركة عبداللطيف جميل للسيارات للسنة الثامنة على التوالي؛ تقديراً لإنجازات الشركة بصفتها الموزّع المعتمد لتويوتا في المملكة العربية السعودية.

ومنحت تويوتا عبداللطيف جميل للسيارات، شريكتها في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 60 عاماً، "جائزة التميز في المبيعات والتسويق"، و"جائزة الأداء الاستثنائي في خدمة العملاء المتميزة"، والمعروفة أيضاً باسم "الجائزة الذهبية"، وقد حازت عبداللطيف جميل على هذه الجائزة بصورة متتالية سنوياً منذ 2010.

وتسلّم الجائزة "حسن محمد جميل" نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة عبداللطيف جميل، وذلك خلال فعالية خاصة نظّمتها شركة "تويوتا موتور كوربوريشن" في المقر الرئيس للشركة في طوكيو - اليابان.

وقدّم الجوائز كبير المسؤولين الإداريين في شركة تويوتا موتور كوربوريشن "السيد نوبوهيكو موراكامي".

وفي تصريح له عن الجائزتين، عبّر حسن محمد جميل عن سعادة جميع العاملين في عبداللطيف جميل للسيارات، على هذا التقدير المشرف باستحقاق هاتين الجائزتين من تويوتا موتور كوربوريشن".

ووصف جميل الجائزتين بأنهما شهادة على مدى التزام العاملين في عبداللطيف جميل للسيارات تجاه الاستمرار في تقديم أفضل مستوى من الخدمات المتميزة والتركيز على مبدأ: الضيوف أولاً".

وأضاف: أنهم يعملون بثبات على التطوير والتحسين المستمر، لافتًا إلى أن هذه الجوائز تأتي تقديراً من شركة تويوتا العالمية لما حققوه، وتحفّزنا على مزيد من التطوير المستمر والسعي نحو التميز الدائم في جميع ما يقدمونه في عبداللطيف جميل للسيارات.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
08:22 PM

"عبداللطيف جميل" يحصد جائزتَي التميز بخدمة العملاء والمبيعات والتسويق

من شركة "تويوتا موتور كوربوريشن" وللسنة الثامنة على التوالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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منحت شركة "تويوتا موتور كوربوريشن" عبداللطيف جميل للسيارات اثنتين من أكثر الجوائز المرموقة التي تمنحها الشركة اليابانية على مستوى العالم، لتكون هاتان الجائزتان وساماً جديداً لشركة عبداللطيف جميل للسيارات للسنة الثامنة على التوالي؛ تقديراً لإنجازات الشركة بصفتها الموزّع المعتمد لتويوتا في المملكة العربية السعودية.

ومنحت تويوتا عبداللطيف جميل للسيارات، شريكتها في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 60 عاماً، "جائزة التميز في المبيعات والتسويق"، و"جائزة الأداء الاستثنائي في خدمة العملاء المتميزة"، والمعروفة أيضاً باسم "الجائزة الذهبية"، وقد حازت عبداللطيف جميل على هذه الجائزة بصورة متتالية سنوياً منذ 2010.

وتسلّم الجائزة "حسن محمد جميل" نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة عبداللطيف جميل، وذلك خلال فعالية خاصة نظّمتها شركة "تويوتا موتور كوربوريشن" في المقر الرئيس للشركة في طوكيو - اليابان.

وقدّم الجوائز كبير المسؤولين الإداريين في شركة تويوتا موتور كوربوريشن "السيد نوبوهيكو موراكامي".

وفي تصريح له عن الجائزتين، عبّر حسن محمد جميل عن سعادة جميع العاملين في عبداللطيف جميل للسيارات، على هذا التقدير المشرف باستحقاق هاتين الجائزتين من تويوتا موتور كوربوريشن".

ووصف جميل الجائزتين بأنهما شهادة على مدى التزام العاملين في عبداللطيف جميل للسيارات تجاه الاستمرار في تقديم أفضل مستوى من الخدمات المتميزة والتركيز على مبدأ: الضيوف أولاً".

وأضاف: أنهم يعملون بثبات على التطوير والتحسين المستمر، لافتًا إلى أن هذه الجوائز تأتي تقديراً من شركة تويوتا العالمية لما حققوه، وتحفّزنا على مزيد من التطوير المستمر والسعي نحو التميز الدائم في جميع ما يقدمونه في عبداللطيف جميل للسيارات.

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