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فتح القبول لدورات الأمن العام على رتبة "جندي"

للتعيين عليها بعد التخرج في مختلف مناطق المملكة

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للدورات العسكرية بالأمن العام على رتبة "جندي" للتعيين عليها بعد التخرج في مختلف مناطق المملكة.

وذكرت "الإدارة" أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر - التوظيف) ابتداءً من يوم الأحد القادم 28/ 2/ 1441هـ، الساعة العاشرة صباحاً، حتى يوم الخميس 3/ 3/ 1441هـ، الساعة العاشرة صباحاً على الرابط التالي: http://www.jobs.sa .

وزارة الداخلية الشؤون العسكرية الأمن العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فتح القبول لدورات الأمن العام على رتبة "جندي"
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للدورات العسكرية بالأمن العام على رتبة "جندي" للتعيين عليها بعد التخرج في مختلف مناطق المملكة.

وذكرت "الإدارة" أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر - التوظيف) ابتداءً من يوم الأحد القادم 28/ 2/ 1441هـ، الساعة العاشرة صباحاً، حتى يوم الخميس 3/ 3/ 1441هـ، الساعة العاشرة صباحاً على الرابط التالي: http://www.jobs.sa .

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
04:01 PM

فتح القبول لدورات الأمن العام على رتبة "جندي"

للتعيين عليها بعد التخرج في مختلف مناطق المملكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
26,053

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للدورات العسكرية بالأمن العام على رتبة "جندي" للتعيين عليها بعد التخرج في مختلف مناطق المملكة.

وذكرت "الإدارة" أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر - التوظيف) ابتداءً من يوم الأحد القادم 28/ 2/ 1441هـ، الساعة العاشرة صباحاً، حتى يوم الخميس 3/ 3/ 1441هـ، الساعة العاشرة صباحاً على الرابط التالي: http://www.jobs.sa .

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