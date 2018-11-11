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بهذه الطريقة يواجه أهالي مخططات بمكة تجمعات الأمطار .. البعوض ينتشر!

مطالبات بتكثيف فرق الرش داخل الأحياء التي تعاني عدم وجود التصريف

تسبّبت الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدّسة خلال الأسابيع الماضية، في حدوث تجمعات للمياه وركودها فترات طويلة داخل الأحياء التي لا تصل إليها عين الرقيب أو تتجاهلها.

"سبق"، بدورها، وثّقت طريقة يقوم بها أهالي بعض المخططات التي تعاني عدم وجود تصريف لمياه الأمطار بأحيائهم تمثلت في فتح نقاط التصريف يدوياً والسماح للمياه بالتصريف من خلالها.

ورغم فعالية الطريقة المستخدمة في تصريف أكثر من 80 % من المياه المتجمعة إلا أن كمية من المياه لا يمكن تصريفها بسبب ارتفاع نقطة الصرف عن منسوب الشارع، وتسبّبت هذه التجمعات للمياه في انتشار كثيف جداً للبعوض، وبالذات البعوضة الناقلة لحمّى الضنك ذات الأرجل السوداء والبيضاء، إضافة إلى خروج الجرذان من نقاط الصرف الصحي وقت الأمطار.

بدورهم، وعبر "سبق"، طالب عديد من الأهالي بالتدخل العاجل لأمانة العاصمة المقدّسة، بتكثيف الرش في مواقع تجمعات المياه ونزحها سريعاً، ومتابعة أماكن تجمعات الأهالي في الحدائق وحول المدارس لكثرة الطلاب، مخافة تعرُّضهم لمثل هذه الأضرار التي طالت عدداً من أبنائهم وتسبّبت لهم في أضرار صحية وجلدية، مشيرين إلى أنهم يقومون بالاتصال أكثر من مرة وبعد أيّام عدة تباشر المعدة سحب المياه، وتعود المشكلة لتتجدّد ما يسهم في انتشار البعوض والذباب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بهذه الطريقة يواجه أهالي مخططات بمكة تجمعات الأمطار .. البعوض ينتشر!
سبق

تسبّبت الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدّسة خلال الأسابيع الماضية، في حدوث تجمعات للمياه وركودها فترات طويلة داخل الأحياء التي لا تصل إليها عين الرقيب أو تتجاهلها.

"سبق"، بدورها، وثّقت طريقة يقوم بها أهالي بعض المخططات التي تعاني عدم وجود تصريف لمياه الأمطار بأحيائهم تمثلت في فتح نقاط التصريف يدوياً والسماح للمياه بالتصريف من خلالها.

ورغم فعالية الطريقة المستخدمة في تصريف أكثر من 80 % من المياه المتجمعة إلا أن كمية من المياه لا يمكن تصريفها بسبب ارتفاع نقطة الصرف عن منسوب الشارع، وتسبّبت هذه التجمعات للمياه في انتشار كثيف جداً للبعوض، وبالذات البعوضة الناقلة لحمّى الضنك ذات الأرجل السوداء والبيضاء، إضافة إلى خروج الجرذان من نقاط الصرف الصحي وقت الأمطار.

بدورهم، وعبر "سبق"، طالب عديد من الأهالي بالتدخل العاجل لأمانة العاصمة المقدّسة، بتكثيف الرش في مواقع تجمعات المياه ونزحها سريعاً، ومتابعة أماكن تجمعات الأهالي في الحدائق وحول المدارس لكثرة الطلاب، مخافة تعرُّضهم لمثل هذه الأضرار التي طالت عدداً من أبنائهم وتسبّبت لهم في أضرار صحية وجلدية، مشيرين إلى أنهم يقومون بالاتصال أكثر من مرة وبعد أيّام عدة تباشر المعدة سحب المياه، وتعود المشكلة لتتجدّد ما يسهم في انتشار البعوض والذباب.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
10:23 AM

بهذه الطريقة يواجه أهالي مخططات بمكة تجمعات الأمطار .. البعوض ينتشر!

مطالبات بتكثيف فرق الرش داخل الأحياء التي تعاني عدم وجود التصريف

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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تسبّبت الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدّسة خلال الأسابيع الماضية، في حدوث تجمعات للمياه وركودها فترات طويلة داخل الأحياء التي لا تصل إليها عين الرقيب أو تتجاهلها.

"سبق"، بدورها، وثّقت طريقة يقوم بها أهالي بعض المخططات التي تعاني عدم وجود تصريف لمياه الأمطار بأحيائهم تمثلت في فتح نقاط التصريف يدوياً والسماح للمياه بالتصريف من خلالها.

ورغم فعالية الطريقة المستخدمة في تصريف أكثر من 80 % من المياه المتجمعة إلا أن كمية من المياه لا يمكن تصريفها بسبب ارتفاع نقطة الصرف عن منسوب الشارع، وتسبّبت هذه التجمعات للمياه في انتشار كثيف جداً للبعوض، وبالذات البعوضة الناقلة لحمّى الضنك ذات الأرجل السوداء والبيضاء، إضافة إلى خروج الجرذان من نقاط الصرف الصحي وقت الأمطار.

بدورهم، وعبر "سبق"، طالب عديد من الأهالي بالتدخل العاجل لأمانة العاصمة المقدّسة، بتكثيف الرش في مواقع تجمعات المياه ونزحها سريعاً، ومتابعة أماكن تجمعات الأهالي في الحدائق وحول المدارس لكثرة الطلاب، مخافة تعرُّضهم لمثل هذه الأضرار التي طالت عدداً من أبنائهم وتسبّبت لهم في أضرار صحية وجلدية، مشيرين إلى أنهم يقومون بالاتصال أكثر من مرة وبعد أيّام عدة تباشر المعدة سحب المياه، وتعود المشكلة لتتجدّد ما يسهم في انتشار البعوض والذباب.

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