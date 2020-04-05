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عالم فيروسات عن تأثير الطقس الدافئ على "كورونا": الربيع لا.. الصيف ممكن

"ألتشتاين": معدل الإصابة سيتأثر بمستوى الالتزام بالحجر والتدابير الاحترازية

تنبّأ عالم الفيروسات وعضو أكاديمية نيويورك للعلوم أناتولي ألتشتاين، بتأثير الطقس الدافئ على فيروس كورونا.

وقال ألتشتاين لصحيفة "يورا نيوز": لن يؤثر ارتفاع في درجات الحرارة خلال فصل الربيع بشكل كبير على معدل الإصابة بالفيروس. ومع ذلك من المتوقع أن يتباطأ انتشاره مع حلول فصل الصيف.

وأشار الخبير -بحسب "سبوتنيك عربي"- إلى أن الأوبئة المتعلقة بأمراض الجهاز التنفسي تحدث عادة خلال الأوقات الباردة من العام، مقارنة بفصل الصيف؛ حيث يكون الأشخاص أقل عرضة لها.

وتابع: بالإضافة إلى ذلك، سيتأثر معدل الإصابة بمستوى التزام المواطنين بالحجر الصحي والتدابير الاحترازية الأخرى.

وأشار ألتشتاين، إلى أننا سنرى النتائج الأولى للحجر في غضون أسبوع تقريبًا، ففي الأسبوع المقبل، سيكون الأشخاص الموجودون في الحجر الصحي من بين الإصابات الجديدة".

في وقت سابق، وجد الأطباء الصينيون أن درجة الحرارة المثلى لانتشار وانتقال فيروس كورونا أعلى بقليل من الصفر والرطوبة 35- 50٪. توصل إلى هذا الاستنتاج مساعدو المختبر في جامعة سون يات صن، الذين يدرسون عدوى الفيروسات التاجية ويحاولون العثور على علاج فعال لها.

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عالم فيروسات عن تأثير الطقس الدافئ على "كورونا": الربيع لا.. الصيف ممكن
سبق

تنبّأ عالم الفيروسات وعضو أكاديمية نيويورك للعلوم أناتولي ألتشتاين، بتأثير الطقس الدافئ على فيروس كورونا.

وقال ألتشتاين لصحيفة "يورا نيوز": لن يؤثر ارتفاع في درجات الحرارة خلال فصل الربيع بشكل كبير على معدل الإصابة بالفيروس. ومع ذلك من المتوقع أن يتباطأ انتشاره مع حلول فصل الصيف.

وأشار الخبير -بحسب "سبوتنيك عربي"- إلى أن الأوبئة المتعلقة بأمراض الجهاز التنفسي تحدث عادة خلال الأوقات الباردة من العام، مقارنة بفصل الصيف؛ حيث يكون الأشخاص أقل عرضة لها.

وتابع: بالإضافة إلى ذلك، سيتأثر معدل الإصابة بمستوى التزام المواطنين بالحجر الصحي والتدابير الاحترازية الأخرى.

وأشار ألتشتاين، إلى أننا سنرى النتائج الأولى للحجر في غضون أسبوع تقريبًا، ففي الأسبوع المقبل، سيكون الأشخاص الموجودون في الحجر الصحي من بين الإصابات الجديدة".

في وقت سابق، وجد الأطباء الصينيون أن درجة الحرارة المثلى لانتشار وانتقال فيروس كورونا أعلى بقليل من الصفر والرطوبة 35- 50٪. توصل إلى هذا الاستنتاج مساعدو المختبر في جامعة سون يات صن، الذين يدرسون عدوى الفيروسات التاجية ويحاولون العثور على علاج فعال لها.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
09:46 AM

عالم فيروسات عن تأثير الطقس الدافئ على "كورونا": الربيع لا.. الصيف ممكن

"ألتشتاين": معدل الإصابة سيتأثر بمستوى الالتزام بالحجر والتدابير الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنبّأ عالم الفيروسات وعضو أكاديمية نيويورك للعلوم أناتولي ألتشتاين، بتأثير الطقس الدافئ على فيروس كورونا.

وقال ألتشتاين لصحيفة "يورا نيوز": لن يؤثر ارتفاع في درجات الحرارة خلال فصل الربيع بشكل كبير على معدل الإصابة بالفيروس. ومع ذلك من المتوقع أن يتباطأ انتشاره مع حلول فصل الصيف.

وأشار الخبير -بحسب "سبوتنيك عربي"- إلى أن الأوبئة المتعلقة بأمراض الجهاز التنفسي تحدث عادة خلال الأوقات الباردة من العام، مقارنة بفصل الصيف؛ حيث يكون الأشخاص أقل عرضة لها.

وتابع: بالإضافة إلى ذلك، سيتأثر معدل الإصابة بمستوى التزام المواطنين بالحجر الصحي والتدابير الاحترازية الأخرى.

وأشار ألتشتاين، إلى أننا سنرى النتائج الأولى للحجر في غضون أسبوع تقريبًا، ففي الأسبوع المقبل، سيكون الأشخاص الموجودون في الحجر الصحي من بين الإصابات الجديدة".

في وقت سابق، وجد الأطباء الصينيون أن درجة الحرارة المثلى لانتشار وانتقال فيروس كورونا أعلى بقليل من الصفر والرطوبة 35- 50٪. توصل إلى هذا الاستنتاج مساعدو المختبر في جامعة سون يات صن، الذين يدرسون عدوى الفيروسات التاجية ويحاولون العثور على علاج فعال لها.

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