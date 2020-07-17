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"الصحة" تعلن تسجيل 2613 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 245851

"الصحة" تكشف عن نسب الحالات الجديدة: 11 % أطفال

أعلنت "الصحة"، اليوم الجمعة، تسجيل (2613) حالة مؤكّدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكّدة في المملكة (245851) حالة؛ من بينها (52283) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة؛ منها (2188) حالة حرجة، كما تمّ تسجيل (3539) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين، ولله الحمد، إلى (191161) حالة.

وأوضحت "الصحة" أن الحالات المسجلة وعددها (2613) حالة؛ منها 38% "إناث"، و62% "ذكور"، و"كبار السن" 4%، و11% "أطفال"، 85% "بالغين".

فيما بلغ عدد الوفيات (2407) حالات، بإضافة (37) حالة وفاة جديدة.

ولفتت "الصحة" إلى أنه تمّ إجراء (65549) فحصاً جديداً، حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة"، الجميع، إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة؛ سواءً طبية أو قماشية أو غطاء مُحكم على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكانٍ مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيّأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تكشف عن نسب الحالات الجديدة: 11 % أطفال
سبق

أعلنت "الصحة"، اليوم الجمعة، تسجيل (2613) حالة مؤكّدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكّدة في المملكة (245851) حالة؛ من بينها (52283) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة؛ منها (2188) حالة حرجة، كما تمّ تسجيل (3539) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين، ولله الحمد، إلى (191161) حالة.

وأوضحت "الصحة" أن الحالات المسجلة وعددها (2613) حالة؛ منها 38% "إناث"، و62% "ذكور"، و"كبار السن" 4%، و11% "أطفال"، 85% "بالغين".

فيما بلغ عدد الوفيات (2407) حالات، بإضافة (37) حالة وفاة جديدة.

ولفتت "الصحة" إلى أنه تمّ إجراء (65549) فحصاً جديداً، حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة"، الجميع، إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة؛ سواءً طبية أو قماشية أو غطاء مُحكم على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكانٍ مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيّأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
03:36 PM
اخر تعديل
17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
04:13 PM

"الصحة" تكشف عن نسب الحالات الجديدة: 11 % أطفال

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
3,653

أعلنت "الصحة"، اليوم الجمعة، تسجيل (2613) حالة مؤكّدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكّدة في المملكة (245851) حالة؛ من بينها (52283) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة؛ منها (2188) حالة حرجة، كما تمّ تسجيل (3539) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين، ولله الحمد، إلى (191161) حالة.

وأوضحت "الصحة" أن الحالات المسجلة وعددها (2613) حالة؛ منها 38% "إناث"، و62% "ذكور"، و"كبار السن" 4%، و11% "أطفال"، 85% "بالغين".

فيما بلغ عدد الوفيات (2407) حالات، بإضافة (37) حالة وفاة جديدة.

ولفتت "الصحة" إلى أنه تمّ إجراء (65549) فحصاً جديداً، حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة"، الجميع، إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة؛ سواءً طبية أو قماشية أو غطاء مُحكم على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكانٍ مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيّأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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