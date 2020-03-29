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"سكني" يطلق مشروعين جديدين لمستفيديه في جدة لتوفير 8 آلاف وحدة سكنية

دعا جميع الراغبين في التملك إلى زيارة موقع وتطبيق المشروع

أطلق برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان مشروعين سكنيين جديدين تحت الإنشاء في محافظة جدة، ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص يوفران 8083 وحدة سكنية، ليرتفع بذلك عدد المشاريع تحت الإنشاء التي تشهد منطقة مكة المكرمة تنفيذها إلى 14 مشروعاً توفر 63 ألف وحدة متنوعة، يأتي ذلك استمرارًا لجهود البرنامج لتسهيل تملّك الأسر السعودية منازلها ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة واستحقاق فوري دون انتظار، وخيارات سكنية متنوعة تلائم جميع احتياجات الأسر في جميع مناطق المملكة.

ودعا برنامج "سكني" جميع المستفيدين الراغبين في التملك في محافظة جدة إلى زيارة موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل الوحدات وحجزها إلكترونياً على الرابط (https://sakani.housing.sa/all-projects-map)، أو الاتصال على مركز الاتصال الموحد لخدمات المستفيدين 199090 للإجابة على جميع الاستفسارات حول المشروعين.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي أن مشروع "أبحر بارك" يقع في شمال محافظة جدة عند تقاطع شارعي الملك سعود والأمير عبدالله الفيصل، ويوفر 8000 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع شقة، على مساحة إجمالية تتجاوز 1,145 مليون متر مربع، فيما تتراوح مساحة مسطح البناء 125-256 مترًا مربعًا للوحدة السكنية، وتبدأ أسعارها من 406 آلاف ريال وبأقساط شهرية (1355 ريال).

كما أشار "سكني" إلى أن المشروع الآخر "قرية موجان" الواقع شمال محافظة جدة على مساحة إجمالية تبلغ 28,300 متر مربع يضم 83 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع فيلا ينفذها القطاع الخاص، بسعر يبدأ من 950,160 ريال، وبقسط شهري يبدأ من (3167 ريالًا) فيما تتراوح مساحات الوحدات السكنية ما بين 225-308 متر مربع.

وأكّد برنامج "سكني" أن هذين المشروعين يمتازان بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلتة وأرصفة وإنارة، إضافة إلى نظام تصريف السيول، وتوفر الخدمات والمرافق العامة، مبيّناً أنهما يأتيان امتداداً لنحو 70 مشروعاً تحت الإنشاء أعلن عنها البرنامج خلال الفترة الماضية، توفر أكثر من 125 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى 42 مشروعاً للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

من جهته، أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم على استمرار برنامج "سكني" لتوفير مزيد من المشاريع والمخططات خلال الفترة المقبلة لتوفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج تحقيق رؤية المملكة -، مبيّناً أن "سكني" سيواصل طرح المزيد من المشاريع خلال الفترة المقبلة في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف السويلم أن هناك نحو 57 مشروعاً سكنياً تتواصل فيها أعمال البناء تتوزع في مختلف مناطق، وتشمل هذه المشاريع نماذج وتصاميم متنوعة سواء فلل أو شقق أو تاون هاوس، لافتاً إلى استمرار البرنامج في تقديم الحلول السكنية لمستفيديه، والتي تشمل الأراضي السكنية، البناء الذاتي، وشراء الوحدات السكنية الجاهزة أو ضمن مشاريع الوزارة، أو تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص.

سكني وزارة الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني" يطلق مشروعين جديدين لمستفيديه في جدة لتوفير 8 آلاف وحدة سكنية
سبق

أطلق برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان مشروعين سكنيين جديدين تحت الإنشاء في محافظة جدة، ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص يوفران 8083 وحدة سكنية، ليرتفع بذلك عدد المشاريع تحت الإنشاء التي تشهد منطقة مكة المكرمة تنفيذها إلى 14 مشروعاً توفر 63 ألف وحدة متنوعة، يأتي ذلك استمرارًا لجهود البرنامج لتسهيل تملّك الأسر السعودية منازلها ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة واستحقاق فوري دون انتظار، وخيارات سكنية متنوعة تلائم جميع احتياجات الأسر في جميع مناطق المملكة.

ودعا برنامج "سكني" جميع المستفيدين الراغبين في التملك في محافظة جدة إلى زيارة موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل الوحدات وحجزها إلكترونياً على الرابط (https://sakani.housing.sa/all-projects-map)، أو الاتصال على مركز الاتصال الموحد لخدمات المستفيدين 199090 للإجابة على جميع الاستفسارات حول المشروعين.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي أن مشروع "أبحر بارك" يقع في شمال محافظة جدة عند تقاطع شارعي الملك سعود والأمير عبدالله الفيصل، ويوفر 8000 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع شقة، على مساحة إجمالية تتجاوز 1,145 مليون متر مربع، فيما تتراوح مساحة مسطح البناء 125-256 مترًا مربعًا للوحدة السكنية، وتبدأ أسعارها من 406 آلاف ريال وبأقساط شهرية (1355 ريال).

كما أشار "سكني" إلى أن المشروع الآخر "قرية موجان" الواقع شمال محافظة جدة على مساحة إجمالية تبلغ 28,300 متر مربع يضم 83 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع فيلا ينفذها القطاع الخاص، بسعر يبدأ من 950,160 ريال، وبقسط شهري يبدأ من (3167 ريالًا) فيما تتراوح مساحات الوحدات السكنية ما بين 225-308 متر مربع.

وأكّد برنامج "سكني" أن هذين المشروعين يمتازان بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلتة وأرصفة وإنارة، إضافة إلى نظام تصريف السيول، وتوفر الخدمات والمرافق العامة، مبيّناً أنهما يأتيان امتداداً لنحو 70 مشروعاً تحت الإنشاء أعلن عنها البرنامج خلال الفترة الماضية، توفر أكثر من 125 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى 42 مشروعاً للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

من جهته، أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم على استمرار برنامج "سكني" لتوفير مزيد من المشاريع والمخططات خلال الفترة المقبلة لتوفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج تحقيق رؤية المملكة -، مبيّناً أن "سكني" سيواصل طرح المزيد من المشاريع خلال الفترة المقبلة في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف السويلم أن هناك نحو 57 مشروعاً سكنياً تتواصل فيها أعمال البناء تتوزع في مختلف مناطق، وتشمل هذه المشاريع نماذج وتصاميم متنوعة سواء فلل أو شقق أو تاون هاوس، لافتاً إلى استمرار البرنامج في تقديم الحلول السكنية لمستفيديه، والتي تشمل الأراضي السكنية، البناء الذاتي، وشراء الوحدات السكنية الجاهزة أو ضمن مشاريع الوزارة، أو تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
07:53 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
03:31 AM

"سكني" يطلق مشروعين جديدين لمستفيديه في جدة لتوفير 8 آلاف وحدة سكنية

دعا جميع الراغبين في التملك إلى زيارة موقع وتطبيق المشروع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان مشروعين سكنيين جديدين تحت الإنشاء في محافظة جدة، ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص يوفران 8083 وحدة سكنية، ليرتفع بذلك عدد المشاريع تحت الإنشاء التي تشهد منطقة مكة المكرمة تنفيذها إلى 14 مشروعاً توفر 63 ألف وحدة متنوعة، يأتي ذلك استمرارًا لجهود البرنامج لتسهيل تملّك الأسر السعودية منازلها ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة واستحقاق فوري دون انتظار، وخيارات سكنية متنوعة تلائم جميع احتياجات الأسر في جميع مناطق المملكة.

ودعا برنامج "سكني" جميع المستفيدين الراغبين في التملك في محافظة جدة إلى زيارة موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل الوحدات وحجزها إلكترونياً على الرابط (https://sakani.housing.sa/all-projects-map)، أو الاتصال على مركز الاتصال الموحد لخدمات المستفيدين 199090 للإجابة على جميع الاستفسارات حول المشروعين.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي أن مشروع "أبحر بارك" يقع في شمال محافظة جدة عند تقاطع شارعي الملك سعود والأمير عبدالله الفيصل، ويوفر 8000 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع شقة، على مساحة إجمالية تتجاوز 1,145 مليون متر مربع، فيما تتراوح مساحة مسطح البناء 125-256 مترًا مربعًا للوحدة السكنية، وتبدأ أسعارها من 406 آلاف ريال وبأقساط شهرية (1355 ريال).

كما أشار "سكني" إلى أن المشروع الآخر "قرية موجان" الواقع شمال محافظة جدة على مساحة إجمالية تبلغ 28,300 متر مربع يضم 83 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع فيلا ينفذها القطاع الخاص، بسعر يبدأ من 950,160 ريال، وبقسط شهري يبدأ من (3167 ريالًا) فيما تتراوح مساحات الوحدات السكنية ما بين 225-308 متر مربع.

وأكّد برنامج "سكني" أن هذين المشروعين يمتازان بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلتة وأرصفة وإنارة، إضافة إلى نظام تصريف السيول، وتوفر الخدمات والمرافق العامة، مبيّناً أنهما يأتيان امتداداً لنحو 70 مشروعاً تحت الإنشاء أعلن عنها البرنامج خلال الفترة الماضية، توفر أكثر من 125 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى 42 مشروعاً للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

من جهته، أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم على استمرار برنامج "سكني" لتوفير مزيد من المشاريع والمخططات خلال الفترة المقبلة لتوفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج تحقيق رؤية المملكة -، مبيّناً أن "سكني" سيواصل طرح المزيد من المشاريع خلال الفترة المقبلة في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف السويلم أن هناك نحو 57 مشروعاً سكنياً تتواصل فيها أعمال البناء تتوزع في مختلف مناطق، وتشمل هذه المشاريع نماذج وتصاميم متنوعة سواء فلل أو شقق أو تاون هاوس، لافتاً إلى استمرار البرنامج في تقديم الحلول السكنية لمستفيديه، والتي تشمل الأراضي السكنية، البناء الذاتي، وشراء الوحدات السكنية الجاهزة أو ضمن مشاريع الوزارة، أو تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص.

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