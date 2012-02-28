المرصد السوري: غارات وقذائف على الغوطة الشرقية رغم الهدنة

قوات النظام شنّت ضربات جوية جديدة وألقت برميلين متفجرين

خرقت قوات النظام السوري الهدنة الإنسانية التي دخلت حيز التنفيذ اليوم في منطقة الغوطة الشرقية من خلال شنّ ضربات جوية جديدة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم، بأن طيران النظام السوري شنّ غارات جوية استهدفت الغوطة الشرقية، كما ألقى برميلين متفجرين.