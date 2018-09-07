النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تنمية البدع" تعلن بدء التسجيل في دورات للحاسب الآلي وإدارة الأعمال

دعت الراغبات في الانضمام إلى سرعة التسجيل عبر مقر اللجنة بالقسم النسائي

أعلنت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة البدع -ممثلة في القسم النسائي اليوم- عن فتح باب التسجيل في دورات تدريبية في الحاسب الآلي (إدخال بيانات ومعالجة نصوص) وإدارة الأعمال، التي تنظمها اللجنة بالتعاون مع معهد الفتاة العصرية.

ودعت اللجنة الراغبات في الانضمام إلى تلك الدورات، إلى سرعة التسجيل عبر مقر اللجنة بالقسم النسائي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تنمية البدع" تعلن بدء التسجيل في دورات للحاسب الآلي وإدارة الأعمال
سبق

أعلنت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة البدع -ممثلة في القسم النسائي اليوم- عن فتح باب التسجيل في دورات تدريبية في الحاسب الآلي (إدخال بيانات ومعالجة نصوص) وإدارة الأعمال، التي تنظمها اللجنة بالتعاون مع معهد الفتاة العصرية.

ودعت اللجنة الراغبات في الانضمام إلى تلك الدورات، إلى سرعة التسجيل عبر مقر اللجنة بالقسم النسائي.

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
08:01 PM

"تنمية البدع" تعلن بدء التسجيل في دورات للحاسب الآلي وإدارة الأعمال

دعت الراغبات في الانضمام إلى سرعة التسجيل عبر مقر اللجنة بالقسم النسائي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
0
1,790

أعلنت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة البدع -ممثلة في القسم النسائي اليوم- عن فتح باب التسجيل في دورات تدريبية في الحاسب الآلي (إدخال بيانات ومعالجة نصوص) وإدارة الأعمال، التي تنظمها اللجنة بالتعاون مع معهد الفتاة العصرية.

ودعت اللجنة الراغبات في الانضمام إلى تلك الدورات، إلى سرعة التسجيل عبر مقر اللجنة بالقسم النسائي.

شارك برأيك
3
12

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,164
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
47,123
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,944
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,168

كاريكاتير

#مثلث_الشر

المقالات

فوبيـــا الإنجليزي

فوبيـــا الإنجليزي

مها عبدالله الحقباني
هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

عبدالغني الشيخ
الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

ماجد الحربي
الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

نورة الجايز
الخلل هنا يا stc

الخلل هنا يا stc

سلطان رديف
لماذا نكره المدرسة؟

لماذا نكره المدرسة؟

محمد المالكي
الدعوجية والمحاماة!!

الدعوجية والمحاماة!!

محمد العزي
حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

صالح مطر الغامدي
لا جديد في الحج

لا جديد في الحج

محمد بن سرار اليامي
الأولوية للاتحـاد..!!

الأولوية للاتحـاد..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة