"الرشاش" عميد تقنية "الأرطاوية" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الثلاثاء، عميد الكلية التقنية بالأرطاوية، ورئيس الجمعية الخيرية متعب بن عبدالمحسن الرشاش.

وتمت الصلاة عليه ظهر اليوم في الجامع الكبير بالأرطاوية.