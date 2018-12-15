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الفيصل: أتمنى استمرار تفوق الهلال في المونديال

هنأ الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، فريق الهلال بمناسبة تأهله لنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب مغرداً: "أبارك للهلال الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، وبإذن الله يواصل الفريق تفوقه".

وكان الهلال كسب نظيره الترجي بهدف نظيف، حمل توقيع بافيتمبي قوميز ليتأهل الفريق الأزرق إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيواجه نظيره فلامينغو البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل.

رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل كأس العالم للأندية الهلال كأس العالم للأندية 2019

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيصل: أتمنى استمرار تفوق الهلال في المونديال
سبق

هنأ الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، فريق الهلال بمناسبة تأهله لنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب مغرداً: "أبارك للهلال الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، وبإذن الله يواصل الفريق تفوقه".

وكان الهلال كسب نظيره الترجي بهدف نظيف، حمل توقيع بافيتمبي قوميز ليتأهل الفريق الأزرق إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيواجه نظيره فلامينغو البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
07:49 PM
اخر تعديل
15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
02:45 AM

الفيصل: أتمنى استمرار تفوق الهلال في المونديال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,462

هنأ الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، فريق الهلال بمناسبة تأهله لنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب مغرداً: "أبارك للهلال الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، وبإذن الله يواصل الفريق تفوقه".

وكان الهلال كسب نظيره الترجي بهدف نظيف، حمل توقيع بافيتمبي قوميز ليتأهل الفريق الأزرق إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيواجه نظيره فلامينغو البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل.

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