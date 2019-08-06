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تحدث كل 7 سنوات .. 3 خطب متتالية تزامناً مع موسم الحج

أولها خطبة الجمعة تليها عرفة ثم يوم العيد الموافق الأحد المقبل

يصادف موسم حج هذا العام ثلاث خطب متتالية هي خطبة الجمعة المقبلة "يوم التروية للحاج"، وخطبة عرفة يوم السبت، وخطبة العيد الأحد "يوم النحر"، وهي المناسبة التي تحدث إذا دخل شهر ذي الحجة يوم الجمعة.

ويستحب في هذه الأيام اغتنام هذه الخطب والاستماع إليها لما فيها من فضل وفوائد، ويُستحب لغير الحاج صيام عرفة، والإكثار من الذكر والنوافل والصدقة، فالحسنات فيها مضاعفة.

وقال خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق: هي ليست نادرة؛ بل تحدث لو دخل الشهر يوم الجمعة، وتتكرّر كل سبع سنوات مرة و‘ذا امتدت تصل إلى 12 سنة.

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تحدث كل 7 سنوات .. 3 خطب متتالية تزامناً مع موسم الحج
سبق

يصادف موسم حج هذا العام ثلاث خطب متتالية هي خطبة الجمعة المقبلة "يوم التروية للحاج"، وخطبة عرفة يوم السبت، وخطبة العيد الأحد "يوم النحر"، وهي المناسبة التي تحدث إذا دخل شهر ذي الحجة يوم الجمعة.

ويستحب في هذه الأيام اغتنام هذه الخطب والاستماع إليها لما فيها من فضل وفوائد، ويُستحب لغير الحاج صيام عرفة، والإكثار من الذكر والنوافل والصدقة، فالحسنات فيها مضاعفة.

وقال خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق: هي ليست نادرة؛ بل تحدث لو دخل الشهر يوم الجمعة، وتتكرّر كل سبع سنوات مرة و‘ذا امتدت تصل إلى 12 سنة.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
12:24 PM

تحدث كل 7 سنوات .. 3 خطب متتالية تزامناً مع موسم الحج

أولها خطبة الجمعة تليها عرفة ثم يوم العيد الموافق الأحد المقبل

A A A
بدر العتيبي - الرياض
0
1,215

يصادف موسم حج هذا العام ثلاث خطب متتالية هي خطبة الجمعة المقبلة "يوم التروية للحاج"، وخطبة عرفة يوم السبت، وخطبة العيد الأحد "يوم النحر"، وهي المناسبة التي تحدث إذا دخل شهر ذي الحجة يوم الجمعة.

ويستحب في هذه الأيام اغتنام هذه الخطب والاستماع إليها لما فيها من فضل وفوائد، ويُستحب لغير الحاج صيام عرفة، والإكثار من الذكر والنوافل والصدقة، فالحسنات فيها مضاعفة.

وقال خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق: هي ليست نادرة؛ بل تحدث لو دخل الشهر يوم الجمعة، وتتكرّر كل سبع سنوات مرة و‘ذا امتدت تصل إلى 12 سنة.

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