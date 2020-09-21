النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تفاصيل وميزات نسخة "ويندوز 10" المحدّثة التي ستصل أكتوبر المقبل

يمكن تحميله من لوحة "ويندوز أبديت" وسيصل تلقائياً الشهر المقبل

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، تستعد لطرح نسخة جديدة محدّثة من نظام تشغيل "ويندوز 10".

ومن المقرر أن يصل تحديث "ويندوز 10" لكل المستخدمين في وقت لاحق من شهر أكتوبر المقبل، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

وسيحمل تحديث ويندوز الجديد الذي سيأتي باسم "Windows 10 20H2"، عدداً من الميزات الجديدة كلياً.

وأبرز تلك المزايا الجديدة تأتي على النحو التالي:

- قائمة "ابدأ" المحدّثة بصرياً.

- إشعارات محسنة وأكثر دقة.

- متصفح "كروميوم إيدج" الجديد والمثبت مسبقاً على النظام.

- القدرة على تحديد علامات تبويب معينة عبر متصفح "كروميوم إيدج" الجديد وتشغيلها تلقائياً.

- نقل تشغيل التبويبات من "غوغل كروم" إلى متصفح "كروميوم إيدج" الجديد.

- ميزات جديدة في لوحة التحكم وصفحة الإعدادات.

للحصول على تحديث "ويندوز 10" الجديد، يمكنك تحميله من لوحة "ويندوز أبديت"، ولكن "مايكروسوفت" وعدت أن التحديث سيصل تلقائيا خلال شهر أكتوبر المقبل لكل مستخدميها.

مايكروسوفت

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
تفاصيل وميزات نسخة "ويندوز 10" المحدّثة التي ستصل أكتوبر المقبل
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، تستعد لطرح نسخة جديدة محدّثة من نظام تشغيل "ويندوز 10".

ومن المقرر أن يصل تحديث "ويندوز 10" لكل المستخدمين في وقت لاحق من شهر أكتوبر المقبل، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

وسيحمل تحديث ويندوز الجديد الذي سيأتي باسم "Windows 10 20H2"، عدداً من الميزات الجديدة كلياً.

وأبرز تلك المزايا الجديدة تأتي على النحو التالي:

- قائمة "ابدأ" المحدّثة بصرياً.

- إشعارات محسنة وأكثر دقة.

- متصفح "كروميوم إيدج" الجديد والمثبت مسبقاً على النظام.

- القدرة على تحديد علامات تبويب معينة عبر متصفح "كروميوم إيدج" الجديد وتشغيلها تلقائياً.

- نقل تشغيل التبويبات من "غوغل كروم" إلى متصفح "كروميوم إيدج" الجديد.

- ميزات جديدة في لوحة التحكم وصفحة الإعدادات.

للحصول على تحديث "ويندوز 10" الجديد، يمكنك تحميله من لوحة "ويندوز أبديت"، ولكن "مايكروسوفت" وعدت أن التحديث سيصل تلقائيا خلال شهر أكتوبر المقبل لكل مستخدميها.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
09:43 AM

تفاصيل وميزات نسخة "ويندوز 10" المحدّثة التي ستصل أكتوبر المقبل

يمكن تحميله من لوحة "ويندوز أبديت" وسيصل تلقائياً الشهر المقبل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
0
541

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، تستعد لطرح نسخة جديدة محدّثة من نظام تشغيل "ويندوز 10".

ومن المقرر أن يصل تحديث "ويندوز 10" لكل المستخدمين في وقت لاحق من شهر أكتوبر المقبل، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

وسيحمل تحديث ويندوز الجديد الذي سيأتي باسم "Windows 10 20H2"، عدداً من الميزات الجديدة كلياً.

وأبرز تلك المزايا الجديدة تأتي على النحو التالي:

- قائمة "ابدأ" المحدّثة بصرياً.

- إشعارات محسنة وأكثر دقة.

- متصفح "كروميوم إيدج" الجديد والمثبت مسبقاً على النظام.

- القدرة على تحديد علامات تبويب معينة عبر متصفح "كروميوم إيدج" الجديد وتشغيلها تلقائياً.

- نقل تشغيل التبويبات من "غوغل كروم" إلى متصفح "كروميوم إيدج" الجديد.

- ميزات جديدة في لوحة التحكم وصفحة الإعدادات.

للحصول على تحديث "ويندوز 10" الجديد، يمكنك تحميله من لوحة "ويندوز أبديت"، ولكن "مايكروسوفت" وعدت أن التحديث سيصل تلقائيا خلال شهر أكتوبر المقبل لكل مستخدميها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,204
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,046
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,922
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,734

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة