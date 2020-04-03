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"القويز" يثمّن أمر الملك بتحمُّل الحكومة 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين

تعفي المبادرة منشآت القطاع الخاص من دفع اشتراكات "التأمينات"

ثمّنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بأن تتحمَّل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين.

ورفع محافظ المؤسسة سليمان بن عبدالرحمن القويز؛ جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، مؤكداً دور المؤسسة بالإسهام من خلال نظام التأمين ضدّ التعطل في تخفيف حدة آثار أزمة كورونا على القطاع الخاص، حيث ضمنت استمرار وجود دخل للموظفين وعدم فقدانهم العمل.

كما تعفي هذه المبادرة منشآت القطاع الخاص من دفع اشتراكات "التأمينات" لجميع المشتركين المستفيدين من هذا التعويض، حيث سيتم استبعادهم من نظام "التأمينات"، ومن ثم إعادة تسجيلهم مرة أخرى فور الانتهاء من دفع التعويض.

وأوضح، أن التقديم على هذه المبادرة سيكون متاحاً للمنشآت من خلال بوابة "التأمينات" الإلكترونية اعتباراً من يوم الأربعاء 8 أبريل، وبعد قبول طلب المنشأة سيتم استبعاد المشتركين، ومن ثم ستتم دعوة المشتركين للتقديم على منفعة (ساند) وفق الإجراء الحالي وعبر بوابة "التأمينات" الإلكترونية.

وحسب ما نص عليه الأمر الملكي الكريم، سيتم السماح للمنشآت باختيار 70% من موظفيهم السعوديين؛ للاستفادة من هذا التعويض.

يأتي هذا الدعم من خلال صندوق (ساند) الذي تمّ تصميمه لمواجهة مثل هذه الحالات التي تهدّد قدرة أصحاب العمل على الاستمرار في ممارسة النشاط، وتهدّد العاملين بفقدان مصدر دخلهم بسبب تعرُّض القطاع الخاص لظروف خارجة عن السيطرة.

الملك سلمان بن عبدالعزيز سليمان بن عبدالرحمن القويز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القويز" يثمّن أمر الملك بتحمُّل الحكومة 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين
سبق

ثمّنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بأن تتحمَّل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين.

ورفع محافظ المؤسسة سليمان بن عبدالرحمن القويز؛ جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، مؤكداً دور المؤسسة بالإسهام من خلال نظام التأمين ضدّ التعطل في تخفيف حدة آثار أزمة كورونا على القطاع الخاص، حيث ضمنت استمرار وجود دخل للموظفين وعدم فقدانهم العمل.

كما تعفي هذه المبادرة منشآت القطاع الخاص من دفع اشتراكات "التأمينات" لجميع المشتركين المستفيدين من هذا التعويض، حيث سيتم استبعادهم من نظام "التأمينات"، ومن ثم إعادة تسجيلهم مرة أخرى فور الانتهاء من دفع التعويض.

وأوضح، أن التقديم على هذه المبادرة سيكون متاحاً للمنشآت من خلال بوابة "التأمينات" الإلكترونية اعتباراً من يوم الأربعاء 8 أبريل، وبعد قبول طلب المنشأة سيتم استبعاد المشتركين، ومن ثم ستتم دعوة المشتركين للتقديم على منفعة (ساند) وفق الإجراء الحالي وعبر بوابة "التأمينات" الإلكترونية.

وحسب ما نص عليه الأمر الملكي الكريم، سيتم السماح للمنشآت باختيار 70% من موظفيهم السعوديين؛ للاستفادة من هذا التعويض.

يأتي هذا الدعم من خلال صندوق (ساند) الذي تمّ تصميمه لمواجهة مثل هذه الحالات التي تهدّد قدرة أصحاب العمل على الاستمرار في ممارسة النشاط، وتهدّد العاملين بفقدان مصدر دخلهم بسبب تعرُّض القطاع الخاص لظروف خارجة عن السيطرة.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
02:18 PM

"القويز" يثمّن أمر الملك بتحمُّل الحكومة 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين

تعفي المبادرة منشآت القطاع الخاص من دفع اشتراكات "التأمينات"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ثمّنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بأن تتحمَّل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين.

ورفع محافظ المؤسسة سليمان بن عبدالرحمن القويز؛ جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، مؤكداً دور المؤسسة بالإسهام من خلال نظام التأمين ضدّ التعطل في تخفيف حدة آثار أزمة كورونا على القطاع الخاص، حيث ضمنت استمرار وجود دخل للموظفين وعدم فقدانهم العمل.

كما تعفي هذه المبادرة منشآت القطاع الخاص من دفع اشتراكات "التأمينات" لجميع المشتركين المستفيدين من هذا التعويض، حيث سيتم استبعادهم من نظام "التأمينات"، ومن ثم إعادة تسجيلهم مرة أخرى فور الانتهاء من دفع التعويض.

وأوضح، أن التقديم على هذه المبادرة سيكون متاحاً للمنشآت من خلال بوابة "التأمينات" الإلكترونية اعتباراً من يوم الأربعاء 8 أبريل، وبعد قبول طلب المنشأة سيتم استبعاد المشتركين، ومن ثم ستتم دعوة المشتركين للتقديم على منفعة (ساند) وفق الإجراء الحالي وعبر بوابة "التأمينات" الإلكترونية.

وحسب ما نص عليه الأمر الملكي الكريم، سيتم السماح للمنشآت باختيار 70% من موظفيهم السعوديين؛ للاستفادة من هذا التعويض.

يأتي هذا الدعم من خلال صندوق (ساند) الذي تمّ تصميمه لمواجهة مثل هذه الحالات التي تهدّد قدرة أصحاب العمل على الاستمرار في ممارسة النشاط، وتهدّد العاملين بفقدان مصدر دخلهم بسبب تعرُّض القطاع الخاص لظروف خارجة عن السيطرة.

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