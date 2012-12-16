"الأرصاد": رياح وسحب رعدية على حائل ومحافظاتها

الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها، يتضمن رياحًا نشطة، وسحبًا رعدية، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.