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بعد تقرير "الملابس المتسخة".. محتجون يضعون "غسّالات" أمام منزل نتنياهو

نشرته "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين بإدارتي "ترامب" و"أوباما"

نشر محتجون في "إسرائيل" آلات غسيل أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ بعد تقرير صحفي تحدث أن "نتنياهو" يستغل الزيارات الرسمية إلى الولايات المتحدة "لتنظيف غسيله المتسخ مجاناً".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير نشرته الأربعاء الماضي، عن مسؤولين أمريكيين وسياسيين في إدارتي الرئيسين الأمريكيين الحالي دونالد ترامب، والسابق باراك أوباما، تأكيدهم أن "نتنياهو" اكتسب خلال السنوات الماضية شهرة مثيرة للجدل بين موظفي منزل الضيافة الخاص بالزيارة الأمريكية، بجلبه حقائب متعددة مليئة بالغسيل الوسخ.

وبحسب "روسيا اليوم"، تستمر التظاهرات في "إسرائيل" منذ أسابيع، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ احتجاجاً على أسلوب إدارته لملف فيروس كورونا واتهامه في قضايا فساد.

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بعد تقرير "الملابس المتسخة".. محتجون يضعون "غسّالات" أمام منزل نتنياهو
سبق

نشر محتجون في "إسرائيل" آلات غسيل أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ بعد تقرير صحفي تحدث أن "نتنياهو" يستغل الزيارات الرسمية إلى الولايات المتحدة "لتنظيف غسيله المتسخ مجاناً".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير نشرته الأربعاء الماضي، عن مسؤولين أمريكيين وسياسيين في إدارتي الرئيسين الأمريكيين الحالي دونالد ترامب، والسابق باراك أوباما، تأكيدهم أن "نتنياهو" اكتسب خلال السنوات الماضية شهرة مثيرة للجدل بين موظفي منزل الضيافة الخاص بالزيارة الأمريكية، بجلبه حقائب متعددة مليئة بالغسيل الوسخ.

وبحسب "روسيا اليوم"، تستمر التظاهرات في "إسرائيل" منذ أسابيع، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ احتجاجاً على أسلوب إدارته لملف فيروس كورونا واتهامه في قضايا فساد.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
02:53 PM

بعد تقرير "الملابس المتسخة".. محتجون يضعون "غسّالات" أمام منزل نتنياهو

نشرته "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين بإدارتي "ترامب" و"أوباما"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشر محتجون في "إسرائيل" آلات غسيل أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ بعد تقرير صحفي تحدث أن "نتنياهو" يستغل الزيارات الرسمية إلى الولايات المتحدة "لتنظيف غسيله المتسخ مجاناً".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير نشرته الأربعاء الماضي، عن مسؤولين أمريكيين وسياسيين في إدارتي الرئيسين الأمريكيين الحالي دونالد ترامب، والسابق باراك أوباما، تأكيدهم أن "نتنياهو" اكتسب خلال السنوات الماضية شهرة مثيرة للجدل بين موظفي منزل الضيافة الخاص بالزيارة الأمريكية، بجلبه حقائب متعددة مليئة بالغسيل الوسخ.

وبحسب "روسيا اليوم"، تستمر التظاهرات في "إسرائيل" منذ أسابيع، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ احتجاجاً على أسلوب إدارته لملف فيروس كورونا واتهامه في قضايا فساد.

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