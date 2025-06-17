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الجوف.. إغلاق مصنع مياه خالف الاشتراطات الصحية

لوحظ تدني مستوى النظافة العامة وترك فتحات الصرف مكشوفة

أغلقت أمانة منطقة الجوف، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنع مياه؛ لمخالفته للاشتراطات الصحية، ومخالفته بالحد الأعلى.

وبينت "الأمانة" أن المصنع لم يلتزم بالإجراءات الصحية والنظامية، حيث لوحظ عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين، وتهالك أجهزة تحلية المياه، وعدم صيانة صواعق الحشرات، وتدني مستوى النظافة العامة، وترك فتحات الصرف مكشوفة، ووجود فتحات تُسهم في دخول القوارض والحشرات.

وأكدت "أمانة الجوف" حرصها على صحة وسلامة الجميع وردع المخالفين وحماية المستهلكين، داعية إلى الإبلاغ عن المخالفات والملاحظات عبر مركز البلاغات 940 أو عبر تطبيق بلدي.

أمانة منطقة الجوف الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجوف.. إغلاق مصنع مياه خالف الاشتراطات الصحية
سبق

أغلقت أمانة منطقة الجوف، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنع مياه؛ لمخالفته للاشتراطات الصحية، ومخالفته بالحد الأعلى.

وبينت "الأمانة" أن المصنع لم يلتزم بالإجراءات الصحية والنظامية، حيث لوحظ عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين، وتهالك أجهزة تحلية المياه، وعدم صيانة صواعق الحشرات، وتدني مستوى النظافة العامة، وترك فتحات الصرف مكشوفة، ووجود فتحات تُسهم في دخول القوارض والحشرات.

وأكدت "أمانة الجوف" حرصها على صحة وسلامة الجميع وردع المخالفين وحماية المستهلكين، داعية إلى الإبلاغ عن المخالفات والملاحظات عبر مركز البلاغات 940 أو عبر تطبيق بلدي.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
03:25 PM

الجوف.. إغلاق مصنع مياه خالف الاشتراطات الصحية

لوحظ تدني مستوى النظافة العامة وترك فتحات الصرف مكشوفة

A A A
مهنا التميمي - الجوف
0
1,382

أغلقت أمانة منطقة الجوف، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنع مياه؛ لمخالفته للاشتراطات الصحية، ومخالفته بالحد الأعلى.

وبينت "الأمانة" أن المصنع لم يلتزم بالإجراءات الصحية والنظامية، حيث لوحظ عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين، وتهالك أجهزة تحلية المياه، وعدم صيانة صواعق الحشرات، وتدني مستوى النظافة العامة، وترك فتحات الصرف مكشوفة، ووجود فتحات تُسهم في دخول القوارض والحشرات.

وأكدت "أمانة الجوف" حرصها على صحة وسلامة الجميع وردع المخالفين وحماية المستهلكين، داعية إلى الإبلاغ عن المخالفات والملاحظات عبر مركز البلاغات 940 أو عبر تطبيق بلدي.

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