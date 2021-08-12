مسؤول ياباني يتعرض لانتقادات لاذعة بعد قضمه ميدالية ذهبية في أولمبياد "طوكيو"

سيتم إبدال ذهبيتها في "طوكيو 2020" بواحدة أخرى

‬تعهّد منظمو أولمبياد طوكيو 2020، وبدعم من اللجنة الأولمبية الدولية بإبدال الميدالية الذهبية للاعبة "جوتو" لاعبة بفريق السوفتبول الياباني للسيدات بأخرى جديدة، وستتحمل اللجنة الدولية نفقات الاستبدال.

وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، فإن تاكاشي كاوامورا رئيس بلدية ناجويا قد أزال الكمامة عن وجهه، ثم وضع الميدالية الذهبية بين أسنانه، وذلك خلال مناسبة احتفالية بإنجاز اللاعبة ميو جوتو في الأولمبياد.

وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، فإن رئيس البلدية قد واجه انتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتجاهل قواعد فيروس كورونا، وتعرض لاتهامات بالافتقار للاحترام.