النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بينها مكة وعسير.. "الحصيني" يتوقع أمطارًا متفاوتة على عدة مناطق

توقع هبوب رياح متوسطة إلى قوية مثيرة للأتربة خاصة خارج المدن

توقع الباحث في الطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق "مكة وجازان وعسير والباحة ونجران واليمن وعمان".

وأشار "الحصيني" إلى توقع هبوب رياح شمالية لشمالية غربية متوسطة إلى قوية مثيرة للأتربة، خاصة خارج المدن على معظم المناطق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بينها مكة وعسير.. "الحصيني" يتوقع أمطارًا متفاوتة على عدة مناطق
سبق

توقع الباحث في الطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق "مكة وجازان وعسير والباحة ونجران واليمن وعمان".

وأشار "الحصيني" إلى توقع هبوب رياح شمالية لشمالية غربية متوسطة إلى قوية مثيرة للأتربة، خاصة خارج المدن على معظم المناطق.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
01:03 PM

بينها مكة وعسير.. "الحصيني" يتوقع أمطارًا متفاوتة على عدة مناطق

توقع هبوب رياح متوسطة إلى قوية مثيرة للأتربة خاصة خارج المدن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,777

توقع الباحث في الطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق "مكة وجازان وعسير والباحة ونجران واليمن وعمان".

وأشار "الحصيني" إلى توقع هبوب رياح شمالية لشمالية غربية متوسطة إلى قوية مثيرة للأتربة، خاصة خارج المدن على معظم المناطق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,734
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,188
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,968
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,464

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة