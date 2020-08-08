توقع الباحث في الطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق "مكة وجازان وعسير والباحة ونجران واليمن وعمان". وأشار "الحصيني" إلى توقع هبوب رياح شمالية لشمالية غربية متوسطة إلى قوية مثيرة للأتربة، خاصة خارج المدن على معظم المناطق.

بينها مكة وعسير.. "الحصيني" يتوقع أمطارًا متفاوتة على عدة مناطق صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-08 توقع الباحث في الطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق "مكة وجازان وعسير والباحة ونجران واليمن وعمان".



وأشار "الحصيني" إلى توقع هبوب رياح شمالية لشمالية غربية متوسطة إلى قوية مثيرة للأتربة، خاصة خارج المدن على معظم المناطق.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441 01:03 PM

بينها مكة وعسير.. "الحصيني" يتوقع أمطارًا متفاوتة على عدة مناطق توقع هبوب رياح متوسطة إلى قوية مثيرة للأتربة خاصة خارج المدن





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توقع الباحث في الطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق "مكة وجازان وعسير والباحة ونجران واليمن وعمان".



وأشار "الحصيني" إلى توقع هبوب رياح شمالية لشمالية غربية متوسطة إلى قوية مثيرة للأتربة، خاصة خارج المدن على معظم المناطق.