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باجتماع طارئ.. وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يبحثون مواجهة الآثار الإنسانية لكورونا

"أبوغزالة": البيان أعطى اهتماماً خاصاً للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال

عقد مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب اجتماعاً طارئاً، اليوم، عبر تقنيات الفيديو كونفرانس، وذلك بناءً على طلب المملكة الأردنية الهاشمية الرئيس الحالي لدورة المجلس؛ لمواجهة الآثار الاجتماعية والإنسانية لجائحة كورونا.

وأفادت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، في تصريح اليوم، أن الوزراء عرضوا تجربتهم في مواجهة كورونا وتبعاتها في ضوء ما طُرح من صعوبات فنية ومادية وغيرها من الصعوبات.

وأشارت إلى أن البيان الصادر عن الاجتماع تضمن الخطوات العملية المقترح تنفيذها على مستوى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وعلى المستوى الوطني من جانب آخر، مشيرةً إلى أنه ركز على الفئات الضعيفة وخاصة في ظل ازدياد نسب الفقر بمختلف أبعاده والتوقع باستمرار هذه الزيادة في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة، بالإضافة إلى التحديات الأخرى.

ونوهت "أبوغزالة" بأن البيان أعطى اهتماماً خاصاً للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال، وأكد دعم دور الأسرة وتوفير جميع الإمكانات التي تمكن من اجتياز تلك الأزمة من جميع الجوانب ذات الصلة بالأوضاع الاجتماعية والإنسانية للمواطنين، مذكرت بالقرار الذي أصدره المجلس بإعداد إطار عربي استراتيجي للحماية الاجتماعية في الأوبئة.

وأوضحت أن القطاع الاجتماعي بالتنسيق مع الدول الأعضاء وفي إطار الشراكات الواسعة مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الدولية، سيبدأ على الفور بوضع الخطوات التنفيذية اللازمة لتنفيذ متطلبات هذا البيان المهم.

وزراء الشؤون الاجتماعية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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باجتماع طارئ.. وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يبحثون مواجهة الآثار الإنسانية لكورونا
سبق

عقد مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب اجتماعاً طارئاً، اليوم، عبر تقنيات الفيديو كونفرانس، وذلك بناءً على طلب المملكة الأردنية الهاشمية الرئيس الحالي لدورة المجلس؛ لمواجهة الآثار الاجتماعية والإنسانية لجائحة كورونا.

وأفادت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، في تصريح اليوم، أن الوزراء عرضوا تجربتهم في مواجهة كورونا وتبعاتها في ضوء ما طُرح من صعوبات فنية ومادية وغيرها من الصعوبات.

وأشارت إلى أن البيان الصادر عن الاجتماع تضمن الخطوات العملية المقترح تنفيذها على مستوى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وعلى المستوى الوطني من جانب آخر، مشيرةً إلى أنه ركز على الفئات الضعيفة وخاصة في ظل ازدياد نسب الفقر بمختلف أبعاده والتوقع باستمرار هذه الزيادة في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة، بالإضافة إلى التحديات الأخرى.

ونوهت "أبوغزالة" بأن البيان أعطى اهتماماً خاصاً للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال، وأكد دعم دور الأسرة وتوفير جميع الإمكانات التي تمكن من اجتياز تلك الأزمة من جميع الجوانب ذات الصلة بالأوضاع الاجتماعية والإنسانية للمواطنين، مذكرت بالقرار الذي أصدره المجلس بإعداد إطار عربي استراتيجي للحماية الاجتماعية في الأوبئة.

وأوضحت أن القطاع الاجتماعي بالتنسيق مع الدول الأعضاء وفي إطار الشراكات الواسعة مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الدولية، سيبدأ على الفور بوضع الخطوات التنفيذية اللازمة لتنفيذ متطلبات هذا البيان المهم.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
03:39 PM

باجتماع طارئ.. وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يبحثون مواجهة الآثار الإنسانية لكورونا

"أبوغزالة": البيان أعطى اهتماماً خاصاً للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب اجتماعاً طارئاً، اليوم، عبر تقنيات الفيديو كونفرانس، وذلك بناءً على طلب المملكة الأردنية الهاشمية الرئيس الحالي لدورة المجلس؛ لمواجهة الآثار الاجتماعية والإنسانية لجائحة كورونا.

وأفادت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، في تصريح اليوم، أن الوزراء عرضوا تجربتهم في مواجهة كورونا وتبعاتها في ضوء ما طُرح من صعوبات فنية ومادية وغيرها من الصعوبات.

وأشارت إلى أن البيان الصادر عن الاجتماع تضمن الخطوات العملية المقترح تنفيذها على مستوى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وعلى المستوى الوطني من جانب آخر، مشيرةً إلى أنه ركز على الفئات الضعيفة وخاصة في ظل ازدياد نسب الفقر بمختلف أبعاده والتوقع باستمرار هذه الزيادة في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة، بالإضافة إلى التحديات الأخرى.

ونوهت "أبوغزالة" بأن البيان أعطى اهتماماً خاصاً للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال، وأكد دعم دور الأسرة وتوفير جميع الإمكانات التي تمكن من اجتياز تلك الأزمة من جميع الجوانب ذات الصلة بالأوضاع الاجتماعية والإنسانية للمواطنين، مذكرت بالقرار الذي أصدره المجلس بإعداد إطار عربي استراتيجي للحماية الاجتماعية في الأوبئة.

وأوضحت أن القطاع الاجتماعي بالتنسيق مع الدول الأعضاء وفي إطار الشراكات الواسعة مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الدولية، سيبدأ على الفور بوضع الخطوات التنفيذية اللازمة لتنفيذ متطلبات هذا البيان المهم.

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