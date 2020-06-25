النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3372 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 170639

قطر.. 1060 إصابة بكورونا والإجمالي 171.88

تسجيل حالتي وفاة يرفع الحصيلة إلى 106 متوفين

أعلنت وزارة الصحة العامة في دولة قطر عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد مما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 106 حالات.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1060 إصابة جديدة جراء الفيروس، مما يرفع الإجمالي إلى 171.88 إصابة.

وأضافت: شهدت الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1461 حالة تعافٍ جديدة مما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 74.544 حالة.

قطر فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
قطر.. 1060 إصابة بكورونا والإجمالي 171.88
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة في دولة قطر عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد مما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 106 حالات.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1060 إصابة جديدة جراء الفيروس، مما يرفع الإجمالي إلى 171.88 إصابة.

وأضافت: شهدت الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1461 حالة تعافٍ جديدة مما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 74.544 حالة.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
03:35 PM

قطر.. 1060 إصابة بكورونا والإجمالي 171.88

تسجيل حالتي وفاة يرفع الحصيلة إلى 106 متوفين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,366

أعلنت وزارة الصحة العامة في دولة قطر عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد مما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 106 حالات.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1060 إصابة جديدة جراء الفيروس، مما يرفع الإجمالي إلى 171.88 إصابة.

وأضافت: شهدت الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1461 حالة تعافٍ جديدة مما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 74.544 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,383
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,335
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,212
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,546

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة