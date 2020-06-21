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ميناء الجبيل الصناعي يحقق رقماً قياسياً بمناولة 6 ملايين طن من المنتجات البترولية

المكررة والبتروكيماوية بالإضافة إلى الكبريت والفحم البترولي بنسبة زيادة بلغت 7%

حقق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل خلال شهر مايو لعام 2020 رقماً قياسياً عبر مناولة أكثر من 6 ملايين طن من مختلف البضائع والمنتجات البترولية المكررة والبتروكيماوية، بالإضافة إلى الكبريت والفحم البترولي وخام الحديد، بنسبة زيادة بلغت 7%، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، من خلال 171 سفينة مختلفة الحمولات والأحجام.

وشملت أهم الصادرات التي انطلقت من ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل موادَّ مثل الديزل، ومادة السماد الصناعي (اليوريا)، بالإضافة إلى مادة الميثانول، ومادة النفثالين، ومادة الموقاز، ومادة الكيروسين، كما شملت أهم الموانئ التي قام الميناء بالتصدير إليها (الصين، وهولندا، وأمريكا، والإمارات، ومصر، وسنغافورة).

ويُعد ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أحد موانئ المملكة التي تشرف على إدارتها الهيئة العامة للموانئ، الذي يمثل إحدى بوابات المملكة التي تطل من خلالها على جزء مهم من العالم وهي الجهة الشرقية.

ويمتلك الميناء جميع المعدات والتجهيزات المتطورة لمناولة المواد السائلة والسائبة بجميع أنواعها، بالإضافة إلى مناولة المواد البترولية المكررة والبتروكيماويات والكبريت والفحم البترولي وخام الحديد، إلى جانب المواد الإنشائية الصناعية الثقيلة الخاصة بالمصانع الحديثة بالمنطقة الصناعية، ومختلف المواد الأخرى.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع جراء جائحة كورونا، فإن ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل يعمل بكامل طاقته في أداء عملياته البحرية والتشغيلية واللوجستية وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، بما يُسهم في تلبية متطلبات التنمية والاقتصاد والصناعة الوطنية.

الجدير بالذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل نجح خلال الثلاثة الأشهر الماضية وفي ظل هذه الجائحة من مناولة ما يزيد على 16 مليون طن متري، وذلك من خلال 470 سفينة أثبت من خلالها القدرة التشغيلية وَفْق أعلى المعايير وبجهود العاملين بالميناء في جميع القطاعات.

ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ميناء الجبيل الصناعي يحقق رقماً قياسياً بمناولة 6 ملايين طن من المنتجات البترولية
سبق

حقق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل خلال شهر مايو لعام 2020 رقماً قياسياً عبر مناولة أكثر من 6 ملايين طن من مختلف البضائع والمنتجات البترولية المكررة والبتروكيماوية، بالإضافة إلى الكبريت والفحم البترولي وخام الحديد، بنسبة زيادة بلغت 7%، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، من خلال 171 سفينة مختلفة الحمولات والأحجام.

وشملت أهم الصادرات التي انطلقت من ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل موادَّ مثل الديزل، ومادة السماد الصناعي (اليوريا)، بالإضافة إلى مادة الميثانول، ومادة النفثالين، ومادة الموقاز، ومادة الكيروسين، كما شملت أهم الموانئ التي قام الميناء بالتصدير إليها (الصين، وهولندا، وأمريكا، والإمارات، ومصر، وسنغافورة).

ويُعد ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أحد موانئ المملكة التي تشرف على إدارتها الهيئة العامة للموانئ، الذي يمثل إحدى بوابات المملكة التي تطل من خلالها على جزء مهم من العالم وهي الجهة الشرقية.

ويمتلك الميناء جميع المعدات والتجهيزات المتطورة لمناولة المواد السائلة والسائبة بجميع أنواعها، بالإضافة إلى مناولة المواد البترولية المكررة والبتروكيماويات والكبريت والفحم البترولي وخام الحديد، إلى جانب المواد الإنشائية الصناعية الثقيلة الخاصة بالمصانع الحديثة بالمنطقة الصناعية، ومختلف المواد الأخرى.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع جراء جائحة كورونا، فإن ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل يعمل بكامل طاقته في أداء عملياته البحرية والتشغيلية واللوجستية وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، بما يُسهم في تلبية متطلبات التنمية والاقتصاد والصناعة الوطنية.

الجدير بالذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل نجح خلال الثلاثة الأشهر الماضية وفي ظل هذه الجائحة من مناولة ما يزيد على 16 مليون طن متري، وذلك من خلال 470 سفينة أثبت من خلالها القدرة التشغيلية وَفْق أعلى المعايير وبجهود العاملين بالميناء في جميع القطاعات.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
02:03 PM

ميناء الجبيل الصناعي يحقق رقماً قياسياً بمناولة 6 ملايين طن من المنتجات البترولية

المكررة والبتروكيماوية بالإضافة إلى الكبريت والفحم البترولي بنسبة زيادة بلغت 7%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجبيل
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حقق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل خلال شهر مايو لعام 2020 رقماً قياسياً عبر مناولة أكثر من 6 ملايين طن من مختلف البضائع والمنتجات البترولية المكررة والبتروكيماوية، بالإضافة إلى الكبريت والفحم البترولي وخام الحديد، بنسبة زيادة بلغت 7%، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، من خلال 171 سفينة مختلفة الحمولات والأحجام.

وشملت أهم الصادرات التي انطلقت من ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل موادَّ مثل الديزل، ومادة السماد الصناعي (اليوريا)، بالإضافة إلى مادة الميثانول، ومادة النفثالين، ومادة الموقاز، ومادة الكيروسين، كما شملت أهم الموانئ التي قام الميناء بالتصدير إليها (الصين، وهولندا، وأمريكا، والإمارات، ومصر، وسنغافورة).

ويُعد ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أحد موانئ المملكة التي تشرف على إدارتها الهيئة العامة للموانئ، الذي يمثل إحدى بوابات المملكة التي تطل من خلالها على جزء مهم من العالم وهي الجهة الشرقية.

ويمتلك الميناء جميع المعدات والتجهيزات المتطورة لمناولة المواد السائلة والسائبة بجميع أنواعها، بالإضافة إلى مناولة المواد البترولية المكررة والبتروكيماويات والكبريت والفحم البترولي وخام الحديد، إلى جانب المواد الإنشائية الصناعية الثقيلة الخاصة بالمصانع الحديثة بالمنطقة الصناعية، ومختلف المواد الأخرى.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع جراء جائحة كورونا، فإن ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل يعمل بكامل طاقته في أداء عملياته البحرية والتشغيلية واللوجستية وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، بما يُسهم في تلبية متطلبات التنمية والاقتصاد والصناعة الوطنية.

الجدير بالذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل نجح خلال الثلاثة الأشهر الماضية وفي ظل هذه الجائحة من مناولة ما يزيد على 16 مليون طن متري، وذلك من خلال 470 سفينة أثبت من خلالها القدرة التشغيلية وَفْق أعلى المعايير وبجهود العاملين بالميناء في جميع القطاعات.

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