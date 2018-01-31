النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التزام أخلاقي.. بريطانيا تمنح سكان هونغ كونغ جنسيتها

تتوقع أن تجذب التأشيرة أكثر من 300 ألف فرد للبلاد

تقدم بريطانيا تأشيرات جديدة لمواطني هونغ كونغ اعتبارًا من اليوم الأحد، تتيح لهم فرصة الحصول على الجنسية البريطانية؛ وذلك بعدما فرضت الصين في العام الماضي قانونًا جديدًا للأمن بالمدينة التي تُعد مركزًا ماليًّا آسيويًّا.

يأتي الإجراء بعد إعلان الصين وحكومة هونغ كونغ أنهما لن يعترفها بجواز السفر البريطاني "المواطنة في الخارج (بي.إن.أو)" وثيقة سارية للسفر اعتبارًا من اليوم الأحد.

وتقول بريطانيا إنها تفي بالتزام تاريخي وأخلاقي تجاه شعب هونغ كونغ؛ وفق "رويترز".

وتتوقع الحكومة البريطانية أن تجذب التأشيرة الجديدة أكثر من 300 ألف فرد إلى بريطانيا.

وسيسمح البرنامج، الذي كشف عنه النقاب أول مرة العام الماضي، بالإقامة والدراسة والعمل في بريطانيا لمدة خمسة أعوام والتقدم للحصول على الجنسية في النهاية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
التزام أخلاقي.. بريطانيا تمنح سكان هونغ كونغ جنسيتها
سبق

تقدم بريطانيا تأشيرات جديدة لمواطني هونغ كونغ اعتبارًا من اليوم الأحد، تتيح لهم فرصة الحصول على الجنسية البريطانية؛ وذلك بعدما فرضت الصين في العام الماضي قانونًا جديدًا للأمن بالمدينة التي تُعد مركزًا ماليًّا آسيويًّا.

يأتي الإجراء بعد إعلان الصين وحكومة هونغ كونغ أنهما لن يعترفها بجواز السفر البريطاني "المواطنة في الخارج (بي.إن.أو)" وثيقة سارية للسفر اعتبارًا من اليوم الأحد.

وتقول بريطانيا إنها تفي بالتزام تاريخي وأخلاقي تجاه شعب هونغ كونغ؛ وفق "رويترز".

وتتوقع الحكومة البريطانية أن تجذب التأشيرة الجديدة أكثر من 300 ألف فرد إلى بريطانيا.

وسيسمح البرنامج، الذي كشف عنه النقاب أول مرة العام الماضي، بالإقامة والدراسة والعمل في بريطانيا لمدة خمسة أعوام والتقدم للحصول على الجنسية في النهاية.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
08:54 AM

التزام أخلاقي.. بريطانيا تمنح سكان هونغ كونغ جنسيتها

تتوقع أن تجذب التأشيرة أكثر من 300 ألف فرد للبلاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,315

تقدم بريطانيا تأشيرات جديدة لمواطني هونغ كونغ اعتبارًا من اليوم الأحد، تتيح لهم فرصة الحصول على الجنسية البريطانية؛ وذلك بعدما فرضت الصين في العام الماضي قانونًا جديدًا للأمن بالمدينة التي تُعد مركزًا ماليًّا آسيويًّا.

يأتي الإجراء بعد إعلان الصين وحكومة هونغ كونغ أنهما لن يعترفها بجواز السفر البريطاني "المواطنة في الخارج (بي.إن.أو)" وثيقة سارية للسفر اعتبارًا من اليوم الأحد.

وتقول بريطانيا إنها تفي بالتزام تاريخي وأخلاقي تجاه شعب هونغ كونغ؛ وفق "رويترز".

وتتوقع الحكومة البريطانية أن تجذب التأشيرة الجديدة أكثر من 300 ألف فرد إلى بريطانيا.

وسيسمح البرنامج، الذي كشف عنه النقاب أول مرة العام الماضي، بالإقامة والدراسة والعمل في بريطانيا لمدة خمسة أعوام والتقدم للحصول على الجنسية في النهاية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,667
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,210
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,170
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,059

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة